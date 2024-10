Junioren-Nachwuchsliga: Hertha, Union und BAK im Check

Der 1.FC Union lag dem Berliner AK in der diesjährigen Junioren-Nachwuchsliga nicht. Nach der Niederlage im Hinspiel musste sich die Mannschaft in der vergangenen Woche auch im Rückspiel den Köpenickern geschlagen geben. Am Ende hieß es 5:2 für den Bundesliga-Nachwuchs. Nach dem zuvor hart erkämpften Sieg über den 1.FC Magdeburg war es ein Rückschlag für die Athleten. Eine Qualifikation für die Endrunde, welche den ersten drei Teams der jeweiligen Ligen sicher ist, scheint damit angesichts von sieben Punkten Rückstand nicht mehr möglich zu sein. Doch trotzdem kann die Mannschaft und der ganze Verein stolz auf die bisherigen Leistung sein. In vielen Spielen zeigt das von Julian Eckert trainierte Team starke spielerische und kämpferische Leistungen. Zehn eingefahrene Punkte kommen nicht von irgendwoher.

Der zweite Berliner Vertreter dieser Gruppe, der 1.FC Union Berlin, ist nach dem Berliner „Derbysieg“ obenauf. Bei 17 Zähler stehen die Köpenicker und belegen damit den zweiten Rang. Nur der Nachwuchs aus Wolfsburg konnte in den bisherigen Spielen mehr Punkte sammeln. Die Wölfe sind auch das einzige Team, welches beide Spiele gegen die Unioner gewinnen konnten. In keinem anderen Pflichtspiel ging die Mannschaft als Verlierer vom Platz. Zusätzliches Selbstvertrauen gibt es durch den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokal, wo es nach Karlsruhe geht.