Junges Königsdorf knackt die Festung Dörenberg

Noah Kurmali führte Königsdorf als Kapitän auf einen starken neunten Tabellenplatz. – Foto: Michael Schneiders

Der TuS BW Königsdorf hat am letzten Spieltag der Mittelrheinliga für ein echtes Ausrufezeichen gesorgt. Die Mannschaft von Takahito Ohno gewann beim VfL Vichttal mit 0:2 und war damit das erste Team der Saison, das die Vichttaler auf heimischem Platz bezwingen konnte.

Auch danach blieb der TuS aktiv und setzte die Gastgeber immer wieder mit schnellen Kombinationen unter Druck. In der 28. Minute folgte das 0:2: Nach einem Ballgewinn schickte Güllü seinen Mitspieler Waldvogel auf die Reise, der nach einem langen Sprint eiskalt vollendete.

Von Beginn an präsentierten sich die Gäste keineswegs zurückhaltend. Statt tief zu stehen, suchte Königsdorf mutig den Weg nach vorne und wurde früh belohnt. Kohsei Maruki traf bereits in der 8. Minute nach einer starken Einzelaktion zur Führung.

Bis zum Schlusspfiff kontrollierten die Gäste die Partie weitgehend und ließen kaum Zweifel am verdienten Auswärtssieg aufkommen.

Historischer Erfolg für den TuS

Trainer Takahito Ohno zeigte sich nach dem Spiel entsprechend stolz: „Wir haben heute zum ersten Mal gegen Vichttal gewonnen und wir sind die einzige Mannschaft, die diese Saison in Vichttal drei Punkte geholt hat. Riesengroßes Kompliment an meine Jungs!“

Besonders erfreut war der Königsdorfer Coach über die Leistungen einiger Nachwuchsspieler: „Kleinknecht und Güllü haben zum ersten Mal von Anfang an gespielt und super Leistungen gebracht. Das war hervorragend.“

Vor allem die Art und Weise des Auftritts gefiel Ohno:„Wir haben nicht passiv, sondern sehr aktiv und mutig Fußball gespielt. Alles, was wir diese Saison viel trainiert haben, haben wir umgesetzt.“

Zum Abschluss wurde der Trainer emotional: „Leider waren heute die letzten 90 Minuten mit der Truppe. Ich bedanke mich bei meinen Jungs.“

Vichttal mit schwächstem Saisonauftritt

Auf Seiten des VfL herrschte dagegen Enttäuschung. Co-Trainer Sanjin Talic sprach von einer ungewohnt schwachen Vorstellung seiner Mannschaft: „Gestern war es unsere schwächste Saisonleistung. Unkonzentriert, technisch unsauber und mit einem für uns untypischen Energiebild.“

Trotzdem fand er anerkennende Worte für den Gegner: „Nichtsdestotrotz war es ein verdienter Sieg für die Königsdörfer, der auch hätte höher ausfallen können.“

Und weiter: „Die Königsdörfer haben eine starke Leistung abgeliefert und als erstes Auswärtsteam diese Saison den Dörenberg als Sieger verlassen.“

Während Vichttal die Saison auf dem fünften Tabellenplatz beendet, setzt Königsdorf mit dem Auswärtssieg einen eindrucksvollen Schlusspunkt unter eine erfolgreiche Spielzeit. Der Klassenerhalt war bereits früh gesichert, nun verabschiedete sich die junge Mannschaft sogar mit einem Erfolg bei einer der heimstärksten Mannschaften der Liga auf Rang neun in die Sommerpause.