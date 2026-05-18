Julian Korb verabschiedet sich als Kapitän von Borussias U23

Chancen, das Ergebnis anders zu gestalten, gab es einige mehr als den Elfmeter, den Veit Stange verwandelte (78.), und den Abstauber des eingewechselten Justin Adozi (89.). Einen Freistoß von Fritz Fleck parierte Torwart Tim Matuschewsky vor der Pause stark (42.). Nach dem Seitenwechsel scheiterte Nico Vidic nach einem feinen Solo an Matuschewsky (58.). Auch Korb hatte einen Abschluss, konnte den Torwart aber ebenfalls nicht überwinden.

Gütersloh traf die Gladbacher mit schnellen, schnörkellosen Angriffen und punktgenauen Tiefenpässen immer wieder ins Mark. Dass die Defensive der Borussen dabei zu wenig resolut verteidigte, war ein wesentlicher Grund für die vier Gegentore. Niklas Frese war mit seinem Doppelpack letztlich der Matchwinner der Ostwestfalen.

Gladbach: U23 am Ende auf Rang sechs

In der Nachspielzeit hätte Iaia Manco Danfa fast noch sein viertes Saisontor erzielt, doch sein Kopfball flog knapp am Pfosten vorbei. Immerhin schaffte die U23 mit den beiden Treffern noch die 60-Tore-Marke (61 insgesamt).

So endet die Drei-Trainer-Saison der U23 – nach dem Wechsel Eugen Polanskis zu den Profis übernahm zunächst Sascha Eickel, dann kam Kirch – auf Rang sechs mit 58 Punkten (17 Siege, sieben Unentschieden, zehn Niederlagen) und dem Abschluss von Korbs langer Borussia-Geschichte.