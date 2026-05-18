Julian Korb verabschiedet sich als Kapitän von Borussias U23

In seinem letzten Spiel für Borussia Mönchengladbachs U23 hat Julian Korb die Mannschaft als Kapitän angeführt. 160 Spiele machte der 34-Jährige für Gladbachs Regionalliga-Team, 101 für die Profis, darunter Highlight-Spiele in der Champions League, in der er bei Manchester City traf und gegen den FC Barcelona glänzte. Nach in Summe 14 Jahren als Borussia-Akteur endet seine Zeit.
In der 61. Minute des Gütersloh-Spiels wurde Korb ausgewechselt und verließ durch ein Spalier seiner Teamkollegen unter großem Applaus den Rasen des Grenzlandstadions. Auf seinem Instagram-Profil gibt es ein Foto, auf dem er mit den Händen ein Herz um die Raute auf seinem Trikot formt – Korb, der 2006 vom MSV Duisburg kam, ist ein echter Borusse.
Weshalb er sich zum Abschied etwas anderes gewünscht hätte als eine 2:4-Niederlage. Die kam zustande, weil Gegner Gütersloh extrem effektiv spielte und die Mannschaft von Trainer Oliver Kirch eben dies nicht tat, weder vorn noch hinten.
Chancen, das Ergebnis anders zu gestalten, gab es einige mehr als den Elfmeter, den Veit Stange verwandelte (78.), und den Abstauber des eingewechselten Justin Adozi (89.). Einen Freistoß von Fritz Fleck parierte Torwart Tim Matuschewsky vor der Pause stark (42.). Nach dem Seitenwechsel scheiterte Nico Vidic nach einem feinen Solo an Matuschewsky (58.). Auch Korb hatte einen Abschluss, konnte den Torwart aber ebenfalls nicht überwinden.
Gütersloh traf die Gladbacher mit schnellen, schnörkellosen Angriffen und punktgenauen Tiefenpässen immer wieder ins Mark. Dass die Defensive der Borussen dabei zu wenig resolut verteidigte, war ein wesentlicher Grund für die vier Gegentore. Niklas Frese war mit seinem Doppelpack letztlich der Matchwinner der Ostwestfalen.
In der Nachspielzeit hätte Iaia Manco Danfa fast noch sein viertes Saisontor erzielt, doch sein Kopfball flog knapp am Pfosten vorbei. Immerhin schaffte die U23 mit den beiden Treffern noch die 60-Tore-Marke (61 insgesamt).
So endet die Drei-Trainer-Saison der U23 – nach dem Wechsel Eugen Polanskis zu den Profis übernahm zunächst Sascha Eickel, dann kam Kirch – auf Rang sechs mit 58 Punkten (17 Siege, sieben Unentschieden, zehn Niederlagen) und dem Abschluss von Korbs langer Borussia-Geschichte.
„Die Trainerwechsel oder das lange Fehlen von Jan Urbich sind Faktoren, die schwierig waren, darum können wir zufrieden sein“, sagte Gladbachs Nachwuchs-Chef Mirko Sandmöller unserer Redaktion.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: