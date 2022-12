Jugendfußball: Später Nackenschlag für FC Burgsolms Teaser JUGEND: +++ Der A-Junioren-Verbandsligist muss sich gegen Vellmar mit einem Remis begnügen. Auch für die Aßlarer C-Junioren lief es in der Gruppenliga trotz vieler Torchancen nicht rund +++

WETZLAR - Einen ganz wichtigen Dreier haben sich die Fußball-D-Junioren von Gruppenligist RSV Büblingshausen im letzten Spiel vor der Winterpause beim 3:1 (1:0)-Heimerfolg gegen die JFV Eschenburg, die damit im unteren Tabellendrittel auf Distanz gehalten wurde, gesichert. Keine Punkte gab es hingegen für die heimischen C-Junioren. Während der VfB Aßlar dem VfB Marburg II unglücklich mit 0:1 (0:0) unterlag, kassierte die JSG Büblingshausen/Münchholzhausen/Dutenhofen eine verdiente 0:2 (0:2) Pleite bei der JSG Linden/FC Tuba Pohlheim. In der A-Junioren-Verbandsliga trennte sich der FC Burgsolms 1:1 (1:0)-Unentschieden vom OSC Vellmar und rangiert damit weiterhin auf Tabellenplatz vier. Die Partie von Verbandsliga-Spitzenreiter SC Waldgirmes in Baunatal sowie das Duell der C-Juniorinnen des FSV Hessen Wetzlar in der Hessenliga gegen Schwalbach fielen witterungsbedingt aus.