Jüchen liegen Monheims Oberligisten Die Sportfreunde Baumberg empfangen am Samstag ab 16 Uhr den Aufsteiger, der schwer zu schlagen ist, wie seine elf Unentschieden beweisen. Für beide Mannschaften geht es weiter um viel im Abstiegskampf der Oberliga. von RP / Thomas Schmitz · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

Die Sportfreunde Baumberg wollen gegen Jüchen gewinnen, – Foto: David Zimmer

Die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) haben nach der schwierigen Phase mit der Serie von sieben Sieglos-Spielen im Abstiegskampf in der Vorwoche endlich den erhofften Befreiungsschlag gelandet. Mit dem wichtigen 1:0-Sieg beim TSV Meerbusch verließ die Mannschaft von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi die direkte Abstiegsregion und belegt aktuell mit 34 Zählern den zwölften Tabellenplatz, jedoch nur mit zwei Punkten Vorsprung auf die Gefahrenzone.

Mit dem Rückenwind aus dem Meerbusch-Spiel wollen die Baumberger nun im Heimspiel gegen den überaus starken Neuling VfL Jüchen-Garzweiler nachlegen (Samstag, 16 Uhr, Am Kielsgraben). Der Aufsteiger befindet sich mit 38 Punkten auf dem neunten Rang vor dem 30. Spieltag auch noch nicht in Sicherheit, sodass beide Teams den nächsten Schritt in Richtung Ligaverbleib unbedingt frühzeitig gehen möchten und selbigen so schnell wie möglich finalisieren wollen.

El Halimi würdigte den bedingungslosen Einsatz seiner Truppe, die zuletzt bis ans Limit alles investiert hatte: „Das hat gutgetan, deshalb gehen wir mit Zuversicht und Selbstbewusstsein in die letzten fünf Aufgaben“, so der SFB-Coach, der mit seinem Trainerteam den Fokus auf die Defensivarbeit gerichtet hat: „Wir hatten in Meerbusch fast alles im Griff und haben fußballerisch und taktisch diszipliniert agiert. Die Mannschaft hat wenig zugelassen, zum zweiten Mal in Folge haben wir zu null gespielt.“ El Halimi warnt vor Jüchen Für den Baumberger Übungsleiter ist die Abwehrarbeit um den Chef der Viererkette, Routinier Sertan Yigenoglu, äußerst wichtig – doch die nötige Stabilität beginnt in der Offensive. „Gegen Jüchen benötigen wir wieder einen guten Mix. Wir sind zwar auch offensiv wieder stärker geworden, doch wir haben an Details gearbeitet und diese verfeinert. Die Mannschaft erarbeitet sich viele Torchancen, doch es hapert an der erforderlichen Effizienz“, befindet El Halimi, der den kommenden Gegner in schlechter Erinnerung hat: Im Hinspiel bestrafte das Team von VfL-Coach Daniel Klinger jeden Baumberger Fehler und schickte die SFB mit 1:5 nach Hause.