 Jüchen liegen Monheims Oberligisten

Die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) haben nach der schwierigen Phase mit der Serie von sieben Sieglos-Spielen im Abstiegskampf in der Vorwoche endlich den erhofften Befreiungsschlag gelandet. Mit dem wichtigen 1:0-Sieg beim TSV Meerbusch verließ die Mannschaft von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi die direkte Abstiegsregion und belegt aktuell mit 34 Zählern den zwölften Tabellenplatz, jedoch nur mit zwei Punkten Vorsprung auf die Gefahrenzone.
Mit dem Rückenwind aus dem Meerbusch-Spiel wollen die Baumberger nun im Heimspiel gegen den überaus starken Neuling VfL Jüchen-Garzweiler nachlegen (Samstag, 16 Uhr, Am Kielsgraben). Der Aufsteiger befindet sich mit 38 Punkten auf dem neunten Rang vor dem 30. Spieltag auch noch nicht in Sicherheit, sodass beide Teams den nächsten Schritt in Richtung Ligaverbleib unbedingt frühzeitig gehen möchten und selbigen so schnell wie möglich finalisieren wollen.
El Halimi würdigte den bedingungslosen Einsatz seiner Truppe, die zuletzt bis ans Limit alles investiert hatte: „Das hat gutgetan, deshalb gehen wir mit Zuversicht und Selbstbewusstsein in die letzten fünf Aufgaben“, so der SFB-Coach, der mit seinem Trainerteam den Fokus auf die Defensivarbeit gerichtet hat: „Wir hatten in Meerbusch fast alles im Griff und haben fußballerisch und taktisch diszipliniert agiert. Die Mannschaft hat wenig zugelassen, zum zweiten Mal in Folge haben wir zu null gespielt.“
Für den Baumberger Übungsleiter ist die Abwehrarbeit um den Chef der Viererkette, Routinier Sertan Yigenoglu, äußerst wichtig – doch die nötige Stabilität beginnt in der Offensive. „Gegen Jüchen benötigen wir wieder einen guten Mix. Wir sind zwar auch offensiv wieder stärker geworden, doch wir haben an Details gearbeitet und diese verfeinert. Die Mannschaft erarbeitet sich viele Torchancen, doch es hapert an der erforderlichen Effizienz“, befindet El Halimi, der den kommenden Gegner in schlechter Erinnerung hat: Im Hinspiel bestrafte das Team von VfL-Coach Daniel Klinger jeden Baumberger Fehler und schickte die SFB mit 1:5 nach Hause.
Überhaupt scheinen den Gästen die beiden Monheimer Oberligisten zu liegen – beim 1. FC Monheim (FCM) gewannen sie mit 2:1, und daheim erzielten sie ein 1:1. Mit Keeper Björn Nowicki, Tim Kosmala, Benjamin Schütz, Merveil Tekadiomona sowie Tobias Lippold befinden sich mittlerweile fünf ehemalige FCM-Akteure in ihren Reihen, die am Samstag in ihre alte Heimat zurückkehren. „Hinzu stehen mit Kapitän Tim Heubach und Jochen Schumacher zwei Ex-Profis in einer sehr erfahrenen Achse, die schwer zu überwinden sein wird. Das ist Routine pur, deshalb wird es sicherlich ein Geduldsspiel. Ein Punkt wäre gut, ein Sieg überragend“, befindet El Halimi, der auf Al-Hassan Turay verzichten muss, der in Meerbusch seine fünfte Gelbe Karte gesehen hatte.
Hinter dem Einsatz von Ben Harneid steht ein großes Fragezeichen, während bei Batuhan Özden, Bilal Sezer und Farhan Ghaznawi Geduld gefragt ist, „weil sie nach ihren Verletzungen noch nicht hundertprozentig fit sind und nur Teileinsätze möglich sind“, erklärt El Halimi. Jüchens Sportdirektor Achim Venten erwartet mit voller Kapelle einen heißen Tanz auf dem Kunstrasen, nicht nur aufgrund der zu erwartenden sommerlichen Temperaturen: „Wir wollen nach dem torlosen Remis in St. Tönis mindestens einen Punkt entführen, um die Baumberger auf Distanz zu halten. Wir haben es gelernt, dass wir auch nur einen Punkt mitnehmen. Die Truppe stand wegen der bedingungslosen Offensive am Ende oft mit leeren Händen da.“ Die Remiskönige der Liga (elf Unentschieden) verfügen außerdem über die zweitbeste Defensive, sodass möglicherweise Winzigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheidend sein könnten – oder beide Teams sind am Ende mit einer Punkteteilung zufrieden.
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