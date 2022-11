Jubel im Hochwald: Zerf sichert sich die Herbstmeisterschaft Rheinlandliga: Tarforst bleibt Heim-Macht. Salmrohr feiert Last-Minute-Sieg. Schneifel-SG sieht sich als Spieltags-Verlierer. Morbach hadert. Ehrang mit Arbeitssieg. VIDEO: Pressekonferenz von Salmrohr.

SG Ellscheid – FC Hochwald Zerf 1:5 (1:1)

Die Partie lief spätestens nach 18 Minuten zunächst wie erwartet. Nach einem Zuspiel von Matthias Burg nutzte Julian Schneider die Gelegenheit und traf mit einem überlegten Abschluss flach ins Eck. Wenige Minuten später nahm das Spiel eine unerwartete Wendung. Nach einem Foul von Adrian Eisenbarth an Tom Hallebach zeigte Schiedsrichter Mroß auf den Elfmeterpunkt. Christoph Gräfen (24.) ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und traf zum Ausgleich.

„Wenn wir diszipliniert spielen, können wir es jedem Gegner bis zu einem bestimmten Zeitpunkt schwer machen. Bitter ist, dass hinten raus wieder fünf Gegentore dastehen. Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, ganz im Gegenteil“, sagte Jan Diederichs, Coach der Ellscheider.

Kurz nach Wiederanpfiff profitierten die Gäste von einem Strafstoß. SGE-Keeper Vincent Baur foulte Julian Schneider, Nils Hemmes verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 2:1 für den FC Zerf (52.). Für die Vorentscheidung sorgte Tim Thielen, der zehn Minuten später auf 3:1 erhöhte. „Die Herbstmeisterschaft ist zwar inoffiziell, dennoch ist es ein schönes Gefühl“, sagte FCZ-Trainer Fabian Mohsmann. Julian Schneider (80.) und Marc André Jücker (86.) schraubten das Ergebnis in den Schlussminuten auf 5:1 in die Höhe.

SG Ellscheid: Baur – Schweisel, Gayer (82. Tauer), Hommes, Riemann (77. Thullen), Hallebach, Michels, Butzen, Gräfen, Zens, Boos

FC Hochwald Zerf: Koltes – Eisenbarth (60. Schettgen), Hoffmann, Mohsmann, Thielen (65. Stein), Carl, Burg (74. Jücker), Schneider, Thinnes, Lenz, Hemmes (79. Keck)

Tore: 0:1 (18.) Julian Schneider, 1:1 (24., FE.) Christoph Gräfen, 1:2 (52.) Nils Hemmes, 1:3 (62.) Tim Thielen, 1:4 (80.) Julian Schneider, 1:5 (86.) Marc André Jücker

Schiedsrichter: Alexander Mroß (VfR Niederfell)

Zuschauer: 100

SG Malberg – SG Schneifel-Stadtkyll 3:1 (1:1)

Die SG Schneifel-Stadtkyll ging kurz vor der Pause nach einer guten Kombination durch Tobias Johanns in Führung (42.). Fabian Reusch verursachte zwei Minuten später mit einem Schubser einen Elfmeter, den Sebastian Zimmermann zum Ausgleich verwandelte. Jonas Weberskirch und Jan Pidde setzten sich nach starken Soloaktionen in Szene, scheiterten aber im Eins-gegen-eins an den eigenen Nerven sowie am Malberger Torwart.

Die SGM ging nach einer Stunde nach einem Freistoß durch Julius Müller in Führung und erzielte in der Schlussphase den 3:1-Endstand (87.). Schneifel-Spielertrainer Stephan Simon: „Insgesamt ist das Spiel extrem bitter für uns gelaufen. Uns fehlte die letzte Konsequenz und Kaltschnäuzigkeit, weshalb wir nach den Siegen der Konkurrenz als Verlierer des Spieltags gelten müssen.“

Schneifel-Stadtkyll: Simon – Backes, Babendererde, Reusch, Diehl, Pidde, Görres (50. Moitzheim), Johanns, Zapp, Bück, Weberskirch

Tore: 0:1 Tobias Johanns (42.), 1:1 Sebastian Zimmermann (44.), 2:1 Julius Müller (61.), 2:1 Tjark Benner (87.)

Schiedsrichter: Thomas Höfer (SV Urmitz/Rhein)

Zuschauer: 110

FSV Trier-Tarforst – VfB Wissen 4:0 (3:0)

Der FSV Tarforst bleibt zu Hause eine Macht – die letzte Niederlage auf der heimischen Anlage datiert vom 19. Februar. Gegen den VfB Wissen feierte Trier im achten Saison-Heimspiel den achten ,Dreier‘. Mit einer überzeugenden und konzentrierten Leistung gingen die Hausherren ans Werk und gaben dem bisherigen Tabellendritten Wissen gerade in der ersten Hälfte keine Luft zum Atmen. Aber: Der VfB vergab die große Chance zur Führung, als Lukas Becher einen von FSV-Torwart Luca Merling verursachten Foulelfmeter wegrutschend über das Tor setzte (28.).

Nach starker Solo-Vorarbeit von Nico Neumann markierte Moritz Jost das 1:0 (32.) für den FSV. Fünf Minuten später legte Jost das 2:0 nach (37.). Mohammad Rashidi traf nach Ecke von Nicola Rigoni zur 3:0-Pausenführung (45.).

FSV-Trainer Holger Lemke: „Es war eine großartige Leistung meiner Mannschaft. Im ersten Durchgang haben wir die bisher beste Saisonleistung gezeigt.“

Auch nach dem Seitenwechsel stand Tarforst überwiegend sicher und jubelte in der Schlussphase über ein Rigoni-Tor zum 4:0-Endstand, während Wissen nur die Latte traf und in der Nachspielzeit erneut einen Treffer verpasste.

Tarforst: Merling – Quint, Toure (88. Gorges), Weber, Rashidi (85. Schuch), Rigoni, Neumann (80. Daragmeh), B. Heitkötter, Herrig (76. Schmitt), Habbouchi, Jost (67. Chalve)

Tore: 1:0, 2:0 Moritz Jost (32., 37.), 3:0 Mohammad Rashidi (45.), 4:0 Nicola Rigoni (86.)

Schiedsrichter: Johannes Lescher (SV Laufeld)

Zuschauer: 115

SG Altenkirchen/Neitersen – FSG Ehrang/Pfalzel 2:4 (1:1)

Dank des Arbeitssiegs im Westerwald beendet Aufsteiger Ehrang/Pfalzel die Hinrunde mit respektablen 28 Punkten auf dem achten Rang. Jonas Amberg brachte die FSG nach rund 20 Minuten in Führung, die Stefan Peters noch vor der Pause egalisierte. Die Trierer hatten nur drei Einwechselspieler an Bord. Jonas Streit brachte die von Kevin Schmitt trainierten Gäste mit einem Doppelschlag in Front (71., 78.). In den Schlussminuten verkürzte Philip Krahn auf 2:3, bevor Philippe Gericke in der Nachspielzeit das erlösende vierte Ehranger Tor schoss.