Jordi Woustra: Die Leidenszeit neigt sich dem Ende entgegen

Jordi Woudstra sieht seinem Comeback und damit seinem Debüt beim SV Wacker Burghausen entgegen. – Foto: Sven Leifer

Die Anhänger des SV Wacker Burghausen dürfen sich in der Frühjahrsrunde auf einen Neuzugang freuen, der eigentlich schon seit Sommer da ist, aber noch keine einzige Minute für die Salzachstädter absolvieren konnte: Jordi Woudstra, vor der Saison 2025/26 vom SV Heimstetten nach Burghausen gekommen, musste wegen eines Kreuzbandrisses die erste Saisonhälfte zuschauen. Nun neigt sich aber seine Leidenszeit dem Ende entgegen. Der 24-jährige feilt gerade mit Hochdruck am Comeback. "Jordi Woudstra absolviert weiterhin ein individuelles Aufbautraining und soll in den kommenden Wochen schrittweise an das Mannschaftstraining herangeführt werden", lässt der Verein wissen. Der großgewachsene Angreifer erzielte in der vergangenen Saison 2024/25 satte 22 Treffer für den SV Heimstetten in der Bayernliga Süd.

Heute, 18:15 Uhr SV Wacker Burghausen SV Wacker Hertha Wels Hertha Wels 18:15 live PUSH Am heutigen Freitagabend bestreitet der SV Wacker Burghausen sein erstes Vorbereitungsspiel auf die Frühjahrsrunde. Im Sportpark Lindach (Kunstrasen, Bachstraße 37, 84489 Burghausen) empfangen die Salzachstädter den österreichischen Zweitligisten FC HOGO Hertha Wels. Dabei kommt es zu einem Wiedersehen mit zwei ehemaligen SVW-Akteuren: Andrija Bosnjak und Sebastian Malinowski laufen inzwischen für die Gäste aus Oberösterreich auf. Auch Wels befindet sich bereits in der Vorbereitung auf die Restsaison der ADMIRAL 2. Liga und hat – parallel zum Trainingsauftakt der Salzachstädter – sein erstes Testspiel am vergangenen Samstag, den 10. Januar 2026 absolviert. Gegen den Erstligisten FC Blau-Weiß Linz trennte man sich 2:2 – die beiden Treffer erzielten dabei Bosnjak und Malinowski.





Die Mannschaft von Trainer Lars Bender startete am vergangenen Samstag in die Vorbereitung. Erstmals mit dabei war Winterneuzugang Konstantin Gertig. Nicht auf dem Platz standen zum Auftakt Denis Ade (Adduktorenprobleme), Elias Crößmann (Kreuzbandriss), Marin Pudic (Reha nach Kreuzband- und Meniskusriss), Pirmin Lindner (krank) sowie Artur Andreichyk.