Joran Sobiechs Expertentipp: "Drücke dem Schiedsrichter die Daumen"

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.

Mit 58 Regionalliga-Einsätzen und 150 Spielen in der Mittelrheinliga für den TSC Euskirchen, 1. FC Düren oder den Siegburger SV zählt Joran Sobiech zu den erfahrensten Defensivspielern der Liga. Der 30-Jährige läuft seit der Saison 2024/25 für die Zweitvertretung der Fortuna auf und bildet dort mit Mario Weber das Innenverteidiger-Duo. Am vergangenen Spieltag noch gesperrt, greift der 1,90-Meter-Hüne gegen den FC Wegberg-Beeck wieder ins Geschehen ein.

FC Hennef 05 - Sportfreunde Düren Die Sportfreunde holen auswärts einen wichtigen Sieg und machen den Abstiegskampf noch einmal richtig spannend. ⚽ mein Tipp: 1:2

1. FC Düren - SV Bergisch Gladbach 09 Bergisch steht zurecht ganz oben, aber Philipp Simon hat einen Sahnetag. ⚽ mein Tipp: 2:2

VfL Vichttal - SSV Merten

Ein absolutes Top-Spiel, das sehr hitzig verlaufen könnte. Ich drücke vor allem dem Schiedsrichter die Daumen.

⚽ mein Tipp: 2:1

SSV Bornheim - Siegburger SV 04

Zu Hause ist Bornheim extrem schwer zu schlagen. Lange bleibt das Spiel 0:0, doch kurz vor Schluss wechselt mein alter Trainer Alex Otto überraschend Co-Trainer Kai Brecht ein — und der stolpert den Ball ins Tor.

⚽ mein Tipp: 0:1

TuS Blau-Weiß Königsdorf - FC Teutonia Weiden

Königsdorf hat einen guten Lauf und kann diesen auch gegen Weiden behaupten.

⚽ mein Tipp: 3:1

SV Eintracht Hohkeppel - SpVg Porz

Wieder einmal ein Trainerwechsel in Hohkeppel, aber die Mannschaft lässt sich davon nicht beirren. Eine klare Angelegenheit am Sonntag.

⚽ mein Tipp: 4:0

SC Fortuna Köln II - FC Wegberg-Beeck

Gegen eine sehr starke Beecker Truppe rund um Koopitz, Brasnic, Kleefisch und Co. holen wir einen knappen Sieg.

⚽ mein Tipp: 1:0

FC Pesch - SpVg Frechen 20

Frechen ist nach der Hiobsbotschaft um Patrick Friesdorf noch geschockt — in dem Sinne: weiterhin gute Genesung, Patrick! Trotzdem reicht es für einen knappen Sieg der Zwanziger.

⚽ mein Tipp: 1:2