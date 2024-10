JFV betreibt unglaublichen Chancenwucher und verliert extrem bitter

Die Laufenburger nahmen dennoch ihre Favoritenrolle wahr und starteten fulminant in die Partie. In den ersten 10 Minuten kamen bereits drei gute Abschlüsse zusammen, alle allerdings ohne Torerfolg. Nach der Anfangsviertelstunde wurden auch die Gäste langsam aktiver, ohne aber vor das gegnerische Tor zu kommen. Nach circa 20 Minuten begann das Offensivfeuerwerk des JFV: Zunächst traf Elias Gölzlin mit einem Knaller aus 25 Meter nur die Latte, gefolgt von zwei dicken Chancen durch Sandro Tuzzolino. Vor dem Tor wurde allerdings oft zu kompliziert gespielt und der Führungstreffer vertändelt. Dieser fiel dann aber nach einer halben Stunde. Eine punktgenaue Flanke von Sandro Tuzzolino musste Flavio Disca nur noch ins Tor köpfen zur verdienten Führung. Nur wenige Sekunden später bot sich die nächste Doppelchance, um direkt nachzulegen, der Torwart der Gäste hielt jedoch die Rielasinger im Spiel. Wenige Minuten vor der Halbzeit dann der Schock für den JFV: Ein langer Ball konnte vom Stürmer der Gastmannschaft erlaufen werden und dieser nutzte die erste echte Chance zum 1:1 Ausgleich. Kurz darauf hatte Lukas Müller bereits die erneute Führung auf dem Fuss, der Abwehrspieler grätschte jedoch auf der Torlinie dazwischen und konnte damit das Unentschieden zur Halbzeit retten.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nichts an der Spielstatik: Laufenburg war die drückend überlegende Mannschaft und erspielte sich Torchance um Torchance, konnte diese jedoch nicht nutzen. Der gut aufgelegte Gästetorwart hielt so gut wie alles und brachte die Offensive des JFV zur Verzweiflung. Nach gut 70 Minuten kam es noch dicker für Laufenburg. Wieder war der Rielasinger Mittelstürmer nach einem Fehlpass frei durch und nutze den ersten Abschluss der zweiten Hälfte zur Gästeführung. Die Gastgeber steckten jedoch nicht auf und spielten weiter stürmisch nach vorne. Allerdings blieben auch in der Folge die zahlreich vorhandenen Chance ohne Torerfolg. Egal was versucht wurde, der Ball wollte den Weg ins Tor an diesem Tag nicht mehr finden. Höhepunkt des ganzen dann in der 90sten Spielminute: Nach einer Ecke traf der JFV doppelt die Latte und musste kurz darauf den Schlusspfiff hinnehmen.

Ein Spiel, das auf Laufenburger Sicht niemals hätte verlieren gegangen dürfen. Die gezeigte Leistung war gut und man kam in der ganzen Partie auf über 25 Torabschlüsse, mit mindestens fünf Hochkarätern. Wie hierbei nur ein Torerfolg hierbei herausspringen konnte, liess im Nachgang alle Beteiligten ratlos zurück. Glückwunsch an dieser Stelle an den 1. FC Rielasingen-Arlen zum ersten Punktgewinn durch eine kämpferisch starke Leistung. Für die Laufenburger heisst es nun Mund abputzen und weiter machen. Es war gewiss kein schlechtes Spiel, das man zwingend für sich entscheiden hätte müssen. Präzision und Abschlussglück haben an diesem Tag einfach gefehlt. Nun gilt es alles daran zu setzen, damit sich dies in der Folgewoche ändert.