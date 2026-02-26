Jetzt kann der KFC Uerdingen in die Zukunft starten

Mit Spannung erwartet wurde der erste Tagungsordnungspunkt, der Bericht von Insolvenzverwalter Thomas Ellrich zur aktuellen Situation des KFC Uerdingen. Der hatte im vergangenen Sommer den „Freunden und Förderern des KFC Uerdingen“ (FuF) die Führung des Vereins übertragen, eine Legitimation der Mitglieder steht jedoch immer noch aus. Thomas Ellrich betonte, dass es ihm stets ein Anliegen gewesen sei, die Mitglieder mit einzubeziehen, er habe aber keine Befugnis gehabt, eine Mitgliederversammlung einzuberufen. Die erste Botschaft von Ellrich: „Die Finanzierung der Saison ist sicher.“ Er sei auch zuversichtlich, zur neuen Saison auch neue Sponsoren gewinnen zu können. „Einige zentrale Punkte wie eine belastbare Finanzierung, nachhaltige Jugendarbeit und die Nutzung der Grotenburg wären mit dem anderen Konzept nicht möglich gewesen“, betonte Ellrich. Er stellte zudem ein Ende des Insolvenzverfahrens in Aussicht, sei durchaus zuversichtlich, dass dies zur neuen Spielzeit möglich wäre. Eine zwingende Voraussetzung sei allerdings eine Neubesetzung des Vorstands, ohne diese sei es nicht möglich, einen Insolvenzplan aufzustellen.