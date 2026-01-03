Jetzt Finalspiele live: Wer wird Gladbacher Hallenstadtmeister?

92 Spiele sind bei der 41. Auflage der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach bei den Männern gelaufen, in den letzten vier Partien dieses Wettbewerbs fällt nun die Entscheidung, wer am 3. Januar 2026 den Siegerpokal in die Höhe recken darf. Natürlich war die Jahnhalle mal wieder zu klein für die Zahl der Leute, die gerne bei diesem Event dabei gewesen wären. Aber immerhin haben wir für Euch ja eine gute Alternative in petto.

Denn natürlich zeigen wir Euch auch diese vier noch offenen Spiele im FuPa-Livestream auf unserem YouTube-Kanal, damit ihr nichts verpasst. Damit seid ihr bei Eurem Informationsstand nur wenige Sekunden hinter den 500 Besuchern in der Jahnhalle zurück. Natürlich gibt es auch weiterhin die Liveticker mit FuPa.tv für Euch, wenn ihr nur die Höhepunkte sehen wollt. Den Stream findet ihr gleich hier unterhalb im Text:

Außerdem möchten wir bereits jetzt die Gelegenheit nutzen, um uns bei den zahlreichen Fans zu bedanken, die unsere Streams das gesamte Turnier über verfolgt haben - in der Tat aus den verschiedensten Teilen der Republik. Das macht uns sehr stolz - und spornt uns an, die Übertragungen in der kommenden Saison noch weiterzuentwickeln. Ideen dafür haben wir längst in der Schublade. Einen Einfall, den wir bereits jetzt umgesetzt haben, können wir hierbei auch schon einmal ankündigen. Wir waren für Euch unterwegs, um Euch nach dem Turnier ein "Behind the Scenes"-Video präsentieren zu können, bei dem ihr Eindrücke und Winkel der Jahnhalle sehen werdet, die ihr sicherlich so noch nie gesehen habt. Freut Euch schon jetzt darauf und verpasst das auf keinen Fall!

