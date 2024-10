Jenaer Aufholjagd zum Punktgewinn

Es war das erwartet spannende Spiel im Paradies, in dem FCC-Trainer Florian Kästner auf die erkrankte Anja Heuschkel verzichten musste. Für sie rückte Gwen Mummert in die Startelf, die ihre Sache in der Jenaer Defensiventrale gut machen sollte. Die Kölnerinnen, die vor dem Spiel wie die Jenaer Mannschaft lediglich einen Punkt auf der Habenseite hatten, begannen mutig und kamen auch nach sieben Minuten zur ersten notierenswerten Torchance. Zwar blieben echte Chancen Mangelware, aber die Rheinländerinnen hatten zunächst mehr vom Spiel und wurden vor allen Dingen bei Standards gefährlich. Nach einer knappen halben Stunde fasste sich Köln Achsinska aus gut 25 Metern ein Herz, zog mit Rechts trocken ab und gab Jenas Keeperin das Nachsehen (28.). Die Führung war vor dem Hintergund der zu Gunsten der Kölnerinnen gelegenen Spielanteile durchaus verdient. Doch Jena reagierte sofort und kam unmittelbar nach dem Anstoß durch Fiona Gaißer zur Chance zum direkten Ausgleich (29.). Doch sie verzog knapp. Wenige Minuten später war es Mariella El Sherif im Jenaer Tor, die den FCC mit toller Fußabwehr den knappen Rückstand hielt. Kurz darauf stand sie wieder im Mittelpunkt, als sie einen Kopfball aus Nahdistanz entschärfte. Es schien so, als würde Köln mit den Möglichkeiten schludern, als kurz vor dem Pausenpfiff doch noch Janina Hechler nach einer Ecke und zwei unglücklichen Klärungsversuchen der Jenaer Hintermannschaft den Ball vor die Füße geflippert bekam und trocken zum 2:0 für ihren FCC abschloss (45.). Damit ging es mit einer klaren und verdienten Führung der Rheinländerinnen in die Pause.

Der FCC wollte den schnellen Anschlusstreffer - und er sollte gelingen. Nachdem Luca Birkholz Kölns Schlussfrau ausgespielt hatte, wurde sie bis zur Grundlinie abgedrängt, hatte aber die Übersicht, den Ball nochmals scharf zu machen und ins Zentrum zu bringen, wo Fiona Gaißer lauerte und den Ball aus der Drehung im unbehüteten Kasten der Kölnerinnen unterbrachte (49.). Der FCC war nun da, während die Kölnerinnen Wirkung zeigten. Der FCC war am Drücker, und Köln blieb dennoch gefährlich. Die knapp 900 Zuschauerinnen und Zuschauer bekamen ein intensives, emotionales und spannendes Spiel geboten, in dem den FCC-Frauen der verdiente Ausgleich gelang, als Luca Birkholz mit toller Einzelaktion von der Strafraumkante perfekt und unhaltbar ins lange Eck abzog und für den mittlerweile verdienten Ausglich sorgte (65.) Der FCC wollte nun mehr und hatte in der 81. Spielminute tatsächlich sogar den Siegtreffer auf dem Fuß, als die zwischenzeitlich ins Spiel gekommene Hannah Lehmann den Ball von links mustergültig vors Tor brachte, wo Luca Birkholz aus Nahdistanz den Ball denkbar knapp am langen Pfosten vorbeischob. So blieb es am Ende beim unter dem Strich leistungsgerechten 2:2-Unentschieden in einem Spiel, in dem zur Halbzeitpause wohl nur wenige auf den FCC gesetzt hätten, der aber am Ende sogar noch hätte gewinnen können und in jedem Falle verdient einen wichtigen Punkt festhielt.