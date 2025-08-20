Jeff Strasser: „wollen weiter attraktiven Fußball spielen“

Verhältnismäßig unspektakulär verlief eine eigentlich historische Pressekonferenz der FLF am späten Mittwochvormittag: mit einem sehr professionellen Auftritt stellte sich der neue Nationaltrainer der Männer, Jeff Strasser, den Fragen der rund zwanzig Anwesenden Pressevertreter. Zunächst aber ergriff der technische Direktor Manuel Cardoni das Wort.

Er ließ u.a. wissen, dass der bisherige U21-Trainer Dan Huet künftig als Jeff Strassers Co-Trainer bei der A-Auswahl arbeiten wird, sein Amt wird Mario Mutsch übernehmen, der vom Posten des Assistenztrainers der Roten Löwen zur U21 wechselt – auf eigenen Wunsch, wie es hieß. Weitere nötige Änderungen im Organigramm schloss Cardoni, der bei den ersten beiden Terminen im Rahmen der WM-Qualifikation zum Stab der A-Mannschaft gehört, nicht aus.

Was nun Jeff Strasser betrifft, so möchte er die Nationalmannschaft in einer Kontinuität von Luc Holtz’ weiterentwickeln. Die Qualität eines Spielers und Einsatzzeiten seien wichtige Kriterien für eine Nominierung, nicht z.B. das Alter eines Akteurs. Man möchte weiter attraktiven Fußball zeigen, der die Fans ins Stadion lockt. Über den Kader für die Heimspiele gegen Nordirland und die Slowakei wird Strasser erst am kommenden Donnerstag sprechen.

Der FuPa-Ticker der Pressekonferenz zum Nachlesen

11:34 Uhr: die Pressekonferenz ist beendet.

11:33 Uhr - Diederich: "Es war ein normales Auswahlverfahren, an dem am Ende der am besten geeignetste Kandidat verpflichtet wurde."

11:28 Uhr - Strasser: "Es war Mario Mutschs Wunsch, sich anders zu orientieren und nicht als Co-Trainer bei der A-Mannschaft zu bleiben."

11:27 Uhr - Cardoni: durch die Änderungen im A-Trainerstab muss man schauen, wie sich dies in der Kaskade nach unten weiterzieht, es wird aber die eine oder andere Änderung nach sich ziehen.

11:24 Uhr - Strasser: "wollen mit der Nationalmannschaft weiter attraktiven Fußball spielen, damit die Leute Spaß im Stadion haben." Seine Idee sei, wie man Tore schießen kann.

11:22 Uhr - Strasser: Jeder Nationaltrainer meiner Zeit als Spieler hat zu jenen Zeitpunkten immer versucht, das Beste herauszuholen.

11:20 Uhr - Strasser: die Frage die sich stellt sei, welche die besten 23 Spieler seien, die für die anstehenden nächsten Spiele in Frage kommen. Es geht darum zu schauen, wie die Leistungen waren.

11:16 Uhr - Strasser: das erste Kriterium, einen Spieler zu berufen ist seine Qualität, primär in seinem Verein. Es gibt ein gewisses Reservoir an jungen Spielern, die im Ausland spielen. Diese werden wir uns näher anschauen. Spielzeit ist wichtig.

11:14 Uhr - Strasser: Aufgrund der Kurzfristigkeit wird das Trainerteam nur geringfügig angepasst. Damit will man den Übergang leichter gestalten. Origer und Forte bleiben auf ihren Positionen. Manuel Cardoni ist beim ersten Trainingslager mit dabei, da er viele der jungen Talente aus dem A-Kader begleitet hat.

11:12 Uhr - Strasser: "Persönlich möchte ich die Nationalmannschaft weiterentwickeln, in der Kontinuität von Luc Holtz. Wie jeder Trainer habe ich aber Spielideen". Er fasst u.a. die Kreativität ins Auge.

11:11 Uhr - Strasser: "Natürlich ist man als Trainer an dem Posten interessiert". Er habe dabei einen normalen Auswahlprozess durchlaufen. "Man stellt sich der Herausforderung."

11:07 Uhr - Strasser: Kommenden Donnerstag werden wir über die genaue Zusammensetzung des Kaders sprechen. Doch es würde laut dem neuen Trainer keine Revolution geben. Er hofft u.a., dass Anthony Moris doch noch bei der FLF bleibt.

11:05 Uhr - Strasser: die Arbeit eines Nationaltrainers ist eine andere als die eines Verbandstrainers. Er stand bereits mit Kapitän Jans in Kontakt. Die kommenden Wochen werden gleich wichtig.

11:04 Uhr: Jeff Strasser freut sich auf die Herausforderung und bedankt sich beim Vorstand, dass man sich für ihn entschieden hat. "Für mich fängt ein neuer Prozess als Nationaltrainer an." Er sieht seine Rolle, die Arbeit seine Vorgängers kontinuierlich weiterzuführen.

11:01 Uhr: Manuel Cardoni heißt Jeff Strasser willkommen bei der FLF und bedankt sich bei Luc Holtz für dessen geleistete Arbeit. Am Dienstag habe er sich bereits mit Jeff Strasser über den Übergang von der Fußballschule unterhalten. Dan Huet wird Co-Trainer bei der A-Mannschaft der Männer, Mutsch wird Trainer der U21. Die Verzahnung zwischen der Akademie und der A-Mannschaft soll damit sichergestellt werden.

11:00 Uhr: Neben rund 20 Journalisten sind die Hauptprotagonisten Jeff Strasser und Manuel Cardoni sowie zwei Presseverantwortliche der FLF eingetroffen.