"Jedes Wochenende eine Gala-Leistung ist unrealistisch"

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Die erste Saisonhälfte war insgesamt erfolgreich und gibt uns Anlass zur Zufriedenheit. Mit dem dritten Tabellenplatz befinden wir uns in einer starken Ausgangsposition, die den bisherigen Leistungen auch gerecht wird. Besonders positiv hervorzuheben sind die teilweise überragenden Auftritte der Mannschaft, die gezeigt hat, welches Potenzial in ihr steckt. Allerdings bleibt die fehlende Konstanz ein Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Natürlich ist es unrealistisch jedes Wochenende eine Gala-Leistung abzuliefern, doch stabilere Performance hätte an einigen Stellen sicherlich für den einen oder anderen zusätzlichen Punkt gesorgt. Hier gilt es bereits in der Vorbereitung anzusetzen, denn nun müssen wir wieder beweisen was in uns steckt, was wir die letzten Spiele zu wenig getan haben.