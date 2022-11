"Jeder Gegner möchte der erste sein, der uns ärgert" Landesklasse 4 +++ Als letztes Team auf Landesebene kann der 1. FSV Nienburg eine perfekte Bilanz aufweisen

Neun Spiele, neun Siege, 46:4 Tore - der 1. FSV Nienburg marschiert in der bisherigen Saison regelrecht durch die Landesklasse 4. Als Sachsen-Anhalts einziger Club auf Landesebene kann die Vertretung aus dem Salzlandkreis noch eine perfekte Bilanz aufweisen - und geht es nach Jan Thiele, dürfte es gerne noch eine ganze Weile dabei bleiben.

Offensiv und defensiv mit beeindruckenden Zahlen

"Wir freuen uns natürlich, dass es bisher so gut läuft", sagt der Sportliche Leiter der Nienburger. Besonders freut sich der 35-Jährige über die Ausgeglichenheit im Team. "Einerseits ist unsere Offensive bärenstark, was die 46 erzielten Tore zeigen", sagt Thiele, "andererseits macht unsere Defensive einen tollen Job, so dass wir seit inzwischen sieben Pflichtspielen keinen Gegentreffer mehr kassiert haben."

Dabei hatten die Nienburger im Sommer einen kleinen Umbruch hinter sich. Mit Ronny Schütze übernahm ein neuer Coach, hinzu kamen allerhand Neuzugänge. "Wir hatten im Sommer einige Glücksgriffe", resümiert Thiele glücklich. Einen davon auf dem Trainerstuhl: "Ronny arbeitet sehr engagiert mit der Mannschaft, lässt sich immer wieder etwas neues einfallen. Er hat noch einmal frischen Wind reingebracht."

Ein neuer Torjäger vom Dienst für den FSV

Auch auf dem Platz gab es viel frischen Wind - und einer der Neuzugänge sticht dabei besonders heraus: Andreas Knop. "Er ist ein absoluter Faktor. Von der Veranlagung ein typischer Neuner, der aber trotzdem spielstark ist", sagt Thiele über den Angreifer, der in der Vorsaison in 21 Partien stolze 31 Treffer für den SC Bernburg II erzielte. Noch besser sieht es für den 30-Jährigen in dieser Spielzeit aus: Nach acht Landesklasse-Einsätzen stehen bereits 15 Tore zu Buche. Zum Spielerprofil:

