JC Donzdorf verstärkt sich mit namenhaften Winter-Neuzugängen! Transferhammer beim Landesligisten!

Aber auch ein weiterer Transfer in der Verteidigung konnte der JC finalisieren: Der 24 Jahre alte Abwehrspieler Alexander Ivetic wechselt ebenfalls mit sofortiger Wirkung nach Donzdorf. Ivetic spielte bisher in der dritten serbischen Liga und darf sich nun beim Landesligisten in Deutschland beweisen.

Der Verein verrät auf Instagram, wie diese Transferüberraschung überhaupt möglich gemacht werden konnte: „Auch bei diesem Transfer-Coup war Neu-Trainer Tobias Flitsch mittragend, da er Alex in seiner Zeit beim Oberligisten FV Ravensburg einplante bzw. als Wunsch-Spieler ins Auge gefasst wurde.“ Flitsch hat offensichtlich gute Kontakte gehabt, die beim Wechsel nach Deutschland halfen.

Die Transfers in der Winterpause sind ein klares Zeichen des Aufsteigers: Spätestens in der nächsten Saison will der Klub um den Aufstieg in die Verbandsliga mitspielen. Der erfahrene Ex-Viertliga-Coach Tobias Flitsch hat nun einen noch stärkeren Kader zur Verfügung. Jetzt heißt es nur noch, die „PS auf die Straße“ zu bekommen.