 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Jan Roosen lässt Winnekendonk in Nachspielzeit gegen Walbeck siegen

Kreisliga A Kleve-Geldern: Der 1. FC Kleve II bestätigt seine stabile Phase und schlägt den SV Veert am Mittwoch mit 4:2. Vor allem Banstan A. S. Almohammed prägt die entscheidende Phase nach der Pause. Am Donnerstag siegt Winnekendonk gegen Walbeck spektakulär mit 4:3.

von André Nückel · Gestern, 23:10 Uhr · 0 Leser
Jan Roosen war mit drei Treffern, zwei davon in der Nachspielzeit, der Mann des Donnerstagabends.
Jan Roosen war mit drei Treffern, zwei davon in der Nachspielzeit, der Mann des Donnerstagabends. – Foto: Simone Stammen

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Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Spieltag 26 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Der 1. FC Kleve II bestätigt seine stabile Phase und schlägt den SV Veert mit 4:2. Vor allem Banstan A. S. Almohammed prägt die entscheidende Phase nach der Pause.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
SV Veert
SV VeertSV Veert
4
2
Abpfiff

Der 1. FC Kleve II sicherte sich im Duell mit dem SV Veert drei Punkte und baute damit seinen Vorsprung im Tabellenmittelfeld weiter aus. Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase brachte Kosovar Demiri die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (25.), ehe Mustafa Demirkol noch vor der Pause den Ausgleich erzielte (40.). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine torreiche Phase, in der Kleve II das Spiel entscheidend auf seine Seite zog. Zunächst traf Emil Oerding zur erneuten Führung (49.), ehe Banstan A. S. Almohammed innerhalb weniger Minuten auf 3:1 erhöhte (56.). Zwar verkürzte David Paul Böhm nahezu im direkten Gegenzug (57.), doch erneut Almohammed stellte mit seinem zweiten Treffer den Zwei-Tore-Abstand wieder her (59.). Durch den Erfolg verbessert sich Kleve II weiter und festigt Rang sechs, wodurch sich die Mannschaft klar im gesicherten Mittelfeld positioniert. Der SV Veert hingegen bleibt im unteren Tabellenbereich und verpasst es, im direkten Vergleich Boden gutzumachen, sodass der Abstand zu den davorliegenden Teams bestehen bleibt.

Gestern, 20:15 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
4
3
Abpfiff
+Video
Irrer Abend am Donnerstag beim Spiel des Zweiten Viktoria Winnekendonk gegen den SV Walbeck. Lucas Holla sorgte für die frühe Gästeführung, Jan Roosen und Oliver Berns drehten das in ein 2:1 für Winnekendonk, noch vor der Pause fiel das 2:2 durch Robin Dietz, der das Spiel nach der Pause wieder in Richtung der Walbecker drehte. Doch es gibt im Fußball ja noch die Nachspielzeit. Denn in der dritten und fünften Minute der Extra-Time machte Roosen mit zwei Treffern noch seinen Dreierpack und das 4:3 für die Viktoria perfekt, was sie im Rennen um den Titel hält.

Viktoria Winnekendonk – SV Walbeck 4:3
Viktoria Winnekendonk: Felix Gastens, Jan Roosen, Klaas Gerlitzki, Almir Pasalic, White Chuku Anyahiechi, Lion Janssen, Luis Helisch, Patrick Liszewski (85. Mauro Thielen), Janis Luyven, Sebastian Müller (69. Samuel Bröcheler), Oliver Berns (87. Mike Oliver Berns) - Trainer: Johannes Rankers
SV Walbeck: Gerome Hortz, Henrik Pastoors, Luca Matz Wienhofen, Christian Hönning, Manuel Waerder, Christoph Peerenboom (88. Mark Janßen), Lucas Holla, Hubertus Arians, Robin Dietz, Marcel Giesen, Jonas Gerritzen (56. Jens Willemsen) - Trainer: Carlos Hurtado Martinez
Schiedsrichter: Aaron Thorsten Schneider - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Lucas Holla (7.), 1:1 Jan Roosen (23.), 2:1 Oliver Berns (24.), 2:2 Robin Dietz (33.), 2:3 Robin Dietz (61.), 3:3 Jan Roosen (90.+3), 4:3 Jan Roosen (90.+5)

Morgen, 17:00 Uhr
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
17:00
Spieltext Nütterden - Pfalzdorf II

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
15:30
Spieltext Materborn - TSV WaWa

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
15:00
Spieltext Aldekerk - TSV Nieukerk

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
15:30
Spieltext Vernum - Wissel

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
SV Issum
SV IssumSV Issum
15:30
Spieltext Sevelen - SV Issum

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
15:30
Spieltext SGE B.-Hau II - Uedemer SV

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - FC Aldekerk
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Sevelen
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Siegfried Materborn
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Grün-Weiß Vernum
So., 10.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - 1. FC Kleve II
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Veert - Viktoria Winnekendonk
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Issum - SGE Bedburg-Hau II
So., 10.05.26 15:45 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Nütterden

28. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - Uedemer SV
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Nütterden
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - Alemannia Pfalzdorf II
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Walbeck - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Sevelen - TSV Nieukerk
So., 17.05.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - BV Sturm Wissel
So., 17.05.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SV Issum
So., 17.05.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Veert

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