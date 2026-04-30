Jan Roosen lässt Winnekendonk in Nachspielzeit gegen Walbeck siegen

Spieltag 26 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Der 1. FC Kleve II bestätigt seine stabile Phase und schlägt den SV Veert mit 4:2. Vor allem Banstan A. S. Almohammed prägt die entscheidende Phase nach der Pause.
Der 1. FC Kleve II sicherte sich im Duell mit dem SV Veert drei Punkte und baute damit seinen Vorsprung im Tabellenmittelfeld weiter aus. Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase brachte Kosovar Demiri die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (25.), ehe Mustafa Demirkol noch vor der Pause den Ausgleich erzielte (40.). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine torreiche Phase, in der Kleve II das Spiel entscheidend auf seine Seite zog. Zunächst traf Emil Oerding zur erneuten Führung (49.), ehe Banstan A. S. Almohammed innerhalb weniger Minuten auf 3:1 erhöhte (56.). Zwar verkürzte David Paul Böhm nahezu im direkten Gegenzug (57.), doch erneut Almohammed stellte mit seinem zweiten Treffer den Zwei-Tore-Abstand wieder her (59.). Durch den Erfolg verbessert sich Kleve II weiter und festigt Rang sechs, wodurch sich die Mannschaft klar im gesicherten Mittelfeld positioniert. Der SV Veert hingegen bleibt im unteren Tabellenbereich und verpasst es, im direkten Vergleich Boden gutzumachen, sodass der Abstand zu den davorliegenden Teams bestehen bleibt.
Viktoria Winnekendonk – SV Walbeck 4:3
Viktoria Winnekendonk: Felix Gastens, Jan Roosen, Klaas Gerlitzki, Almir Pasalic, White Chuku Anyahiechi, Lion Janssen, Luis Helisch, Patrick Liszewski (85. Mauro Thielen), Janis Luyven, Sebastian Müller (69. Samuel Bröcheler), Oliver Berns (87. Mike Oliver Berns) - Trainer: Johannes Rankers
SV Walbeck: Gerome Hortz, Henrik Pastoors, Luca Matz Wienhofen, Christian Hönning, Manuel Waerder, Christoph Peerenboom (88. Mark Janßen), Lucas Holla, Hubertus Arians, Robin Dietz, Marcel Giesen, Jonas Gerritzen (56. Jens Willemsen) - Trainer: Carlos Hurtado Martinez
Schiedsrichter: Aaron Thorsten Schneider - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Lucas Holla (7.), 1:1 Jan Roosen (23.), 2:1 Oliver Berns (24.), 2:2 Robin Dietz (33.), 2:3 Robin Dietz (61.), 3:3 Jan Roosen (90.+3), 4:3 Jan Roosen (90.+5)
27. Spieltag
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - FC Aldekerk
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Sevelen
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Siegfried Materborn
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Grün-Weiß Vernum
So., 10.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - 1. FC Kleve II
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Veert - Viktoria Winnekendonk
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Issum - SGE Bedburg-Hau II
So., 10.05.26 15:45 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Nütterden
28. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - Uedemer SV
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Nütterden
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - Alemannia Pfalzdorf II
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Walbeck - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Sevelen - TSV Nieukerk
So., 17.05.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - BV Sturm Wissel
So., 17.05.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SV Issum
So., 17.05.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Veert
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