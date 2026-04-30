Jan Roosen lässt Winnekendonk in Nachspielzeit gegen Walbeck siegen Kreisliga A Kleve-Geldern: Der 1. FC Kleve II bestätigt seine stabile Phase und schlägt den SV Veert am Mittwoch mit 4:2. Vor allem Banstan A. S. Almohammed prägt die entscheidende Phase nach der Pause. Am Donnerstag siegt Winnekendonk gegen Walbeck spektakulär mit 4:3. von André Nückel · Gestern, 23:10 Uhr · 0 Leser

Jan Roosen war mit drei Treffern, zwei davon in der Nachspielzeit, der Mann des Donnerstagabends. – Foto: Simone Stammen

Spieltag 26 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Der 1. FC Kleve II bestätigt seine stabile Phase und schlägt den SV Veert mit 4:2. Vor allem Banstan A. S. Almohammed prägt die entscheidende Phase nach der Pause.

Der 1. FC Kleve II sicherte sich im Duell mit dem SV Veert drei Punkte und baute damit seinen Vorsprung im Tabellenmittelfeld weiter aus. Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase brachte Kosovar Demiri die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (25.), ehe Mustafa Demirkol noch vor der Pause den Ausgleich erzielte (40.). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine torreiche Phase, in der Kleve II das Spiel entscheidend auf seine Seite zog. Zunächst traf Emil Oerding zur erneuten Führung (49.), ehe Banstan A. S. Almohammed innerhalb weniger Minuten auf 3:1 erhöhte (56.). Zwar verkürzte David Paul Böhm nahezu im direkten Gegenzug (57.), doch erneut Almohammed stellte mit seinem zweiten Treffer den Zwei-Tore-Abstand wieder her (59.). Durch den Erfolg verbessert sich Kleve II weiter und festigt Rang sechs, wodurch sich die Mannschaft klar im gesicherten Mittelfeld positioniert. Der SV Veert hingegen bleibt im unteren Tabellenbereich und verpasst es, im direkten Vergleich Boden gutzumachen, sodass der Abstand zu den davorliegenden Teams bestehen bleibt.

Irrer Abend am Donnerstag beim Spiel des Zweiten Viktoria Winnekendonk gegen den SV Walbeck. Lucas Holla sorgte für die frühe Gästeführung, Jan Roosen und Oliver Berns drehten das in ein 2:1 für Winnekendonk, noch vor der Pause fiel das 2:2 durch Robin Dietz, der das Spiel nach der Pause wieder in Richtung der Walbecker drehte. Doch es gibt im Fußball ja noch die Nachspielzeit. Denn in der dritten und fünften Minute der Extra-Time machte Roosen mit zwei Treffern noch seinen Dreierpack und das 4:3 für die Viktoria perfekt, was sie im Rennen um den Titel hält. Viktoria Winnekendonk – SV Walbeck 4:3

Viktoria Winnekendonk: Felix Gastens, Jan Roosen, Klaas Gerlitzki, Almir Pasalic, White Chuku Anyahiechi, Lion Janssen, Luis Helisch, Patrick Liszewski (85. Mauro Thielen), Janis Luyven, Sebastian Müller (69. Samuel Bröcheler), Oliver Berns (87. Mike Oliver Berns) - Trainer: Johannes Rankers

SV Walbeck: Gerome Hortz, Henrik Pastoors, Luca Matz Wienhofen, Christian Hönning, Manuel Waerder, Christoph Peerenboom (88. Mark Janßen), Lucas Holla, Hubertus Arians, Robin Dietz, Marcel Giesen, Jonas Gerritzen (56. Jens Willemsen) - Trainer: Carlos Hurtado Martinez

Schiedsrichter: Aaron Thorsten Schneider - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Lucas Holla (7.), 1:1 Jan Roosen (23.), 2:1 Oliver Berns (24.), 2:2 Robin Dietz (33.), 2:3 Robin Dietz (61.), 3:3 Jan Roosen (90.+3), 4:3 Jan Roosen (90.+5)