Jägersburg will spielen FSV Jägersburg: Tausch des Herrensohr-Spiels ist geplant

Nach der langen Winterpause und spärlicher Teilnahme an der Qualifikationsserie zum Hallenmasters am 5. Februar steht für RPS-Oberligist FSV Jägersburg am Samstag das erste Testspiel auf dem Programm, falls die Witterung es zulässt. "Wir wollen am Samstagmorgen entscheiden, ob es bei uns geht. Falls nicht, werden wir es in Herrensohr versuchen, sollte es auch dort nicht möglich sein, wollen wir uns auf Dienstag vertagen", sagte Christian Frank, der Trainer des Oberliga-Teams. Allerdings müsste der Saarbrücker Saarlandligist dann ein bereits vereinbartes Testspiel gegen die U19 des 1. FC Saarbrücken verschieben. Frank ist froh, dass nun alle verletzten oder angeschlagene Spieler wieder zur Verfügung stehen. "Wir haben drei Neue im Kader, so kam Salif Cissé vom Regionalliga-Absteiger FK Pirmasens, Melchisedec Yeboah spielte zuletzt bei Concordia Hamburg, durchlief zuvor die Jugend des 1. FC Kaiserslautern und Dren Miftari, der im Saarland studiert, kommt vom Ligakonkurrenten SV Morlautern". Yeboah, der mit Anthony Yeboah (früherer Bundesligaspieler und einst auch beim 1. FC Saarbrücken tätig) verwandt ist, leidet allerdings unter einem Magen-Darm-Virus und kann nicht eingesetzt werden. "Wir hatten am Donnerstag eine erste Einheit auf dem Platz, aber auch da hat es ja geschneit, sodass wir uns da an die Bewegung gewöhnt haben. Deshalb wäre es nun wichtig, ein erstes Spiel zu haben", ergänzte Frank.