„Ist egal, wer die Tore erzielt“: Aichs Torjäger träumt von Aufstieg 15 Tore in 14 Spielen

Der FC Aich spielt im Frühjahr um den Aufstieg aus der Kreisliga in die Bezirksliga. Dass der Brucker Vorstadtclub derzeit so erfolgreich ist, liegt auch an Top-Torjäger Manuel Milde.