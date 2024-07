Ist der TSV Langquaid für den Bezirksliga-Start gerüstet?

Die obige Frage möchten die Spieler und Verantwortlichen des TSV Langquaid am Samstag positiv beantworten, auch wenn der letzte Vorbereitungsgegner der ambitionierte TSV Bad Abbach aus der Oberpfalz-Bezirksliga Süd Gastgeber ist. Der 23-köpfige Kader von Trainerfuchs Sepp Schuderer geht in einer Woche in sein drittes Bezirksligajahr, verstärkte sich mit sechs Neuzugängen, u. a. mit Besmir Terakaj (FC Tegernheim), Patrick Lang (FC Thalmassing) und Florian Heimrath (U19 TSV Kareth-Lappersdorf) und schielt trotz einiger Abgänge wie Peter Auchter (SG Oberndorf) und Serkan Corakcioglu (ATSV Kelheim) wieder Richtung Landesliga. Die Kurortler, in deren Reihen Torwart Fabian Fuchs, auch schon mal in Langquaid aktiv, und die Offensivkräfte Simon Hecht (13 Tore) und Justin Bolfrey (6 Tore) tragende Rollen inne haben, haben bisher einen durchwachsenen Testspielreigen hinter sich und siegten zuletzt beim FC Walkertshofen mit 2:1. Noch ohne Niederlage ist in dieser Hinsicht die Mannschaft um die Brüderpaare Blabl, Kandsperger und Steffel, die sich auch gegen Landesliga-Mannschaften - zuletzt ein 3:1-Erfolg über den TSV Bogen - zu behaupten wusste. Neu-Coach Michael Wax ist es offenbar schon ganz gut gelungen, die anpassungsfähigen Neulinge in eine gefestigte Elf einzubauen. Da derzeit die Weiß-Blauen vom Verletzungspech verschont bleiben, kann er auch immer wieder während einer Partie nachlegen und frischen Schwung aufs Feld bringen. Bereits im Frühjahr standen sich die beiden Mannschaften in einem Vergleich gegenüber, wobei die Bad Abbacher im Waldstadion mit 2:1 die Oberhand behielten.

Die Generalprobe beginnt am Samstag, 13. Juli, um 17.00 Uhr auf der Sportanlage auf der Abbacher Freizeitinsel. Schiedsrichter ist Leopold Kellner.