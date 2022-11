Issel lässt’s nach dem Heimsieg krachen Frauen-Regionalliga: 1:0-Erfolg über Bad Neuenahr sorgt beim TuS für eine ausgiebige Siegesfeier.

Nach dem 1:0-Erfolg über den SC 13 Bad Neuenahr kam Issels Trainer Stefan Zimmer aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: „Das war eine bärenstarke Leistung, die beste in dieser Saison. Ich glaube, wir haben in Issel lange nicht mehr so gefeiert.“ Dabei wurde das Spiel für die Moselanerinnen zur Geduldsprobe. Zahlreiche hundertprozentige Torchancen ließ der TuS zunächst liegen, während Bad Neuenahr aus dem Spiel heraus keine Möglichkeiten hatte und lediglich über Standards gefährlich wurde.