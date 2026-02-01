Issam Haj Haddou: "Du willst ja nicht als Arschloch gewinnen"

Spät musste bISsam Haj Haddou mit seinem Team den Ausgleich hinnehmen. – Foto: Dennis Kemmerling

Im Hinspiel hatte das Gerresheimer Derby zwischen dem TuS und den Sportfreunden bereits keinen Sieger gehabt - und so war es auch im Rückspiel. Zwar war die Partie diesmal kein Tor-Spektakel wie das 4:4 im Sommer, doch zumindest hatte das 1:1 am Samstag in der Schlussphase noch dramatische Züge.

Nach einer Abtast-Phase zu Beginn hatten die Sportfreunde zunächst mehr vom Spiel, und kamen so auch in der 10. Minute zu einem Traumtor. Nach einem Fehler der Gastgeber zog Faouzi El Makadmi nach einem Solo über die linke Angriffsseite aus gut 20 Metern ab und versenkte den Ball vollkommen unhaltbar im rechten Torwinkel von Kevin Adu, der bei diesem sehenswerten Treffer nun wirklich gar keine Abwehrchance hatte. In der ersten halben Stunde blieben die Sportfreunde das bessere Team, ohne dabei serienweise zu Torchancen zu kommen.

Der TuS kommt besser ins Spiel

Danach kamen der TuS Besser ins Spiel, hatte seine Möglichkeiten zum Ausgleich. "Da haben die Sportfreunde einmal sogar auf der Linie gerettet. Aber man muss auch einräumen, dass es für mich durchaus auch einen Elfmeter für die Sportfreunde hätte geben können", erklärte TuS-Coach Michael Worbertz. Danach lief die zweite Halbzeit dann insgesamt ziemlich ausgeglichen ab, durchaus kämpferisch, aber sehr überwiegend absolut fair, was sicherlich einmal herausgehoben werden darf. Dramatisch wurde es dann noch einmal tief in der Nachspielzeit. Nach einer Großchance der Gastgeber, die vereitelt schien, entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für den TuS, und diese Gelegenheit ließ sich Philipp Layer nicht entgehen. So endete die Partie mit einer Punkteteilung, die sicherlich für den TuS eher zu verschmerzen ist als für die Sportfreunde, die damit zwei Punkte auf den Spitzenreiter SC Unterbach einbüßen. Allerdings betonte Sportfreunde-Coach Issam Haj Haddou bereits vor dem Spiel, dass der Klub in dieser Frage ohnehin alles entspannt auf sich zukommen lassen wolle.

Bemerkenswert war aber in einem so brisanten Derby der Umgang der beiden Trainer Michael Worbertz und Issam Haj Haddou miteinander. Eine Atmosphäre, die vorbildhaft ist und sich auch auf den Platz übetrug. "Du willst ja nicht als Arschloch gewinnen", sagte Haj Haddou etwa im Interview mit den beiden Trainern nach dem Spiel, das ihr Euch hier im volle Länge ansehen könnt.

TuS Gerresheim – Sportfreunde Gerresheim 1:1

TuS Gerresheim: Keven Darko Adu, Felix Koß (87. Adin Džidić), Tim Aydt, Youssef Benali (46. Fabian Kasten), Maximilian-Theodor Tacke, Philipp Layer, Alexander Nour, Henrik Boßmann, Piere Zilles (73. Sufian-Enis Vesal), Akom Kevin Twum-Barimah (46. Calvin-Lee Klein), Leon Fischer - Trainer: Michael Worbertz

Sportfreunde Gerresheim: Pascal Carla, Ergün Aksoy, Yassin Farhat, Idrissa Koulibaly, Burak Bozdag (90. Anton Felix Morgenstern), Christian Pira (48. Elijah Dobo-Makaya), Ayyoub Jidan, Faouzi El Makadmi, Soufiane Azhil (54. Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco), Walid El Kadiri, Marco Meyer (81. Yassir Daou) - Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou

Tore: 0:1 Faouzi El Makadmi (10.), 1:1 Philipp Layer (90.+8 Foulelfmeter)

