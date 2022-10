Iso nicht aufzuhalten Wir schauen nochmal auf den vergangenen Spieltag der Kreisoberliga.

Der Kreisoberliga-Spieltag kompakt:

Der SV Iso Neuhaus-Schierschnitz lässt sich auch im Derby beim SC 06 Oberlind nicht aufhalten. Lukas Niller ist der Schütze des goldenen Tores in der 90. Spielminute. Als sich alle schon auf das torlose Remis eingestellt hatten, sichert Niller mit seinem ersten Saisontreffer dem Tabellenführer drei weitere Punkte. Mit dem 1:0 Sieg bleibt der Primus auch nach der 14. Punkterunde noch ungeschlagen.



Der Erlauer SV gewinnt beim Neuling in Heubisch mit 4:0 und festigt seinen zweiten Tabellenrang. Erneut trägt sich Dominik Eggemann doppelt in die Torschützenliste ein. Dagegen lassen die Teams auf den Plätzen 3 bis 5 Punkte liegen. Goßmannsrod verliert überraschend beim Neuling in Lauscha/Neuhaus. Und Schleusingen und Westhausen kommen zu Hause gegen Milz bzw. Schönbrunn nicht über ein 1:1 hinaus. Schönbrunn holt mit diesem Remis im Unterland den ersten Auswärtspunkt der laufenden Serie.



Damit ist nur noch Effelder auswärts ohne Punktgewinn. Der SC 09 kam mit 0:3 in Veilsdorf unter die Räder. In nunmehr acht Begegnungen hat Effelder drei magere Törchen erzielt. Nur alle vier Stunden trifft Effelder ins gegnerische Tor. Der aktuelle Tabellenzwölfte hat seine 13 Saisonpunkte alle zu Hause geholt.



Mit Heimsiegen haben sich die beiden Aufsteiger etwas Luft nach hinten verschafft. Heubisch gewann am Freitag unter Flutlicht gegen Heldburg mit 1:0. Elf der bisherigen zwölf Zähler wurden zu Hause eingefahren. Lauscha/Neuhaus besiegt Goßmannsrod mit 3:2. Damit überholten die Wäldler in der Tabelle gleich vier Mannschaften und sind aktuell

Tabellenachter.



Am Ende der KOL-Tabelle haben Heldburg und Milz jetzt acht Punkte und somit drei Zähler Rücksatnd auf die Konkurrenz. Die Grabfelder holten am Samstag bei den Burgstädtern in Schleusingen einen Punkt und überholten Heldburg. Die Unterländer ihrerseits kamen in Sachsenbrunn ebenfalls zu einem 1:1. Und sie setzten sich deshalb wieder vor die Grabfelder. Beide Teams haben aktuell 30 Gegentreffer. Heldburg hat mit jetzt 13 Treffern ein Tor mehr erzielt als die Milzer.