Hier bejubelt Christoph Nickl sein Tor zum 2:2 in der 90. Minute, Wenig später sollte es noch besser kommen, und Steven Becker traf mit seinem zweiten Tor am Sonntagnachmittag zum 3:2 für den SV Trier-Irsch gegen die DJK Pluwig-Gusterath. – Foto: Sebastian Schwarz

Irsch siegt nach wildem Ritt Am vorletzten Spieltag der Hinrunde der A-Klasse Trier-Saarburg hat es die DJK Pluwig-Gusterath erwischt: Die Mannschaft von Trainer von Uwe Wess kassierte durch zwei sehr späte Gegentreffer die erste Saisonniederlage und ist auch gleich die Tabellenführung erst mal los. Was Wess so sauer machte. VIDEOINTERVIEWS

Einige im Lager des SV Trier-Irsch fingen rund zehn Minuten vor Schluss schon zu hadern an: Da hatte der Aufsteiger gegen den Tabellenführer DJK Pluwig-Gusterath eine richtig gute, vor allem im Abwehrverhalten sehr disziplinierte Partie geboten – und schien dennoch leer auszugehen: Die Gäste aus dem nur sechs Kilometer entfernten Pluwig hatten sich in Minute 78 in Front gebracht. Gut von Nico Denzer im zentralen Mittelfeld in Szene gesetzt, düpierte der diesmal nur eingewechselte Artur Krapp (war während der Woche krank) gleich drei Irscher und traf dann sehenswert ins lange Eck. Doch die Hausherren gaben sich nicht auf und belohnten sich für ihren couragierten Auftritt am Ende sogar noch mit drei Punkten. Zunächst sah die DJK-Hintermannschaft nach einem Freistoß von Philipp Hermes schlecht aus, als Christoph Nickl am langen Pfosten stehend zum 2:2-Ausgleich einköpfte (90.). Hier geht's zum kompletten Artikel