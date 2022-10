Irsch dreht am Ende auf und siegt Gemeinsam stiegen sie vorige Saison in die A-Liga auf. Beide hatten punktemäßig einen schwachen Saisonstart. Nun scheinen sich die Wege des VfL Trier und des Stadtnachbarn SV Irsch aber zumindest vorerst zu trennen: Während die Heiligkreuzer nach der 1:3-Niederlage im Tabellenkeller steckenbleiben, haben die Kicker aus dem Höhenstadtteil den Sprung ins gesicherte Mittelfeld geschafft.

Die Mitte der ersten Hälfte etwas abtauchenden Irscher kamen durch einen Elfmeter in die Partie zurück. Nach Rechtsflanke von Marco Döring landete der Ball beim Klärungsversuch von VfL-Verteidiger André Lenz an dessen Hand. SV-Kapitän Nickl verwandelte humorlos zum Ausgleich (31.). Zwei spektakulären Rettungstaten ihres Verteidigers Nico Herz hatten es die Gäste zu verdanken, nicht erneut in Rückstand geraten zu sein. Zunächst klärte er gegen Boussi, der bereits Kimmlingen umkurvt hatte und dann abschloss (33.). Zu Beginn der zweiten Hälfte lenkte er den Ball nach einem Grün-Schuss per Kopf zur Ecke. „Gerade in der ersten Hälfte müssen wir das zweite und dritte Tor machen“, trauerte Bilal Boussi den vergebenen Chancen nach. Der VfL-Coach wusste indes: „Ab der 70. Minute verlieren wir mehr und mehr die Ordnung. Irsch macht es dann aber auch gut ...“

Die ersten Chancen der Partie hatten zwar die Gäste (nach einem Freistoß von Spielertrainer Philipp Hermes köpfte Steven Becker aus kurzer Distanz vorbei, 8.; wenig später landete der Lupfer von Christoph Nickl neben dem Gehäuse, 12.), doch der VfL zeigte die bessere Spielanlage und hätte in der 19. Minute zwingend in Führung gehen müssen: Nach Steilpass von Marius Hammes scheiterte Ahmed Boussi, der die Heiligkreuzer gemeinsam mit seinem Bruder Bilal coacht, und schoss freistehend vor Schlussmann Nicolas Kimmlingen vorbei.

Zunächst rettete der für den rotgesperrten Fabian Fischer zwischen den Pfosten stehende Daniel Monywach Utong noch zwei Mal stark gegen Nickl (einmal bei einem Freistoß, dann im Eins-gegen-eins, 74./76.). Nach einer Nickl-Ecke war es dann aber für die immer stärker werdenden Irscher so weit. Am langen Pfosten schob Yöndem zum 1:2 ein (78.). Der Torschütze war auch am vorentscheidenden 1:3 (84.) beteiligt: Nach seinem halbhohen Ball in den Strafraum griff der VfL-Keeper ins Leere, Nickl erhöhte mit seinem sechsten Saisontreffer und ließ sein Team nach dem 4:2 am Donnerstag in Föhren erneut jubeln. Insgesamt stehen nun zehn Punkte aus vier Spielen für den SVI zu Buche. „Nach dem verpatzten Start haben wir etwas umgestellt und unser Anlaufverhalten geändert“, verriet Tobias Spruck. „Es klappt noch nicht alles wie man die erste Halbzeit gesehen hat, aber es fruchtet nach und nach. Dann kommt auch das Selbstvertrauen zurück.“

VfL Trier – SV Trier-Irsch ⇥1:3 (1:1)

VfL Trier: Daniel Monywach Utong - André Lenz, Daniel Pickenhahn (89. Ebadullah Rahimi), Till Wollenweber (46. Gerrit Hoeft), Rubin Hassan, Marius Hammes, Arne Hackmann, Felix Finkenberg (75. Torben Weber), Nico Franzen (60. Alpha Dramé), Ahmed Boussi, Luca Grün

SV Trier-Irsch: Nicolas Kimmlingen - Philipp Hermes (46. Felix Zimmermann), Till Koal, Linus von Keutz, Nico Herz, Ulf Möller, Steven Becker (86. Jonas Briesch), Florian Grundmann (58. Tobias Spruck), Thomas Wagner (71. Florian Meo), Marco Döring (59. Semih Yöndem), Christoph Nickl

Schiedsrichter: Johannes Geltz (Losheim am See) - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Ahmed Boussi (21.), 1:1 Christoph Nickl (31. Handelfmeter), 1:2 Semih Yöndem (78.), 1:3 Christoph Nickl (84.)