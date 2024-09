Irres 5:4 in "Deandorf", Vornbach weiterhin Ligaprimus

Meiko Wandl, Trainer TSV-DJK Oberdiendorf: "Für jeden neutralen Zuschauer ein Schmankerl im "Erlebnispark Oberdiendorf", für die Trainer ein absolutes Wechselbad der Gefühle. Das Ergebnis und die Torfolge sagen alles, nach der sehr turbulenten Partie sind wir einfach nur froh, dass wir weitere drei Punkte einfahren konnten. Trotz des Sieges müssen wir aber auch einen Wermutstropfen verkraften, denn Kapitän Andreas Eder hat sich in einem unglücklichen Zweikampf am Handgelenk verletzt und wird uns somit länger ausfallen."

Martin Kress, Trainer SpVgg Ruhmannsfelden: "Bis zur Trinkpause waren wir die klar bessere Mannschaft und hätten schon 3-4 Tore machen müssen. Nach der Trinkpause waren wir zu sorglos, haben Oberdiendorf ihre Stärke ausspielen lassen und haben ein paar Konter zugelassen. Zudem haben wir auch noch individuelle Fehler gemacht und so konnte Oberdiendorf in wenigen Minuten drei Tore erzielen. Nach der Pause haben wir wieder einen Konter zugelassen und dann kam auch noch ein Torwartfehler hinzu, dann steht es schon 4:1. Wir haben uns aber dann gefangen und wirklich guten Fußball gespielt, konnten uns das 4:4 erkämpfen und hatten zu den drei Treffern noch einige gute Chancen. Beim 5:4 machten wir wieder einen krassen individuellen Fehler, danach ging nichts mehr, da wir nur noch mit der Brechstange agiert haben. Wenn man auf die Chancen blickt, müsste man dieses Spiel hier heute gewinnen, wenn man aber den Gegner die Stärken so ausspielen lässt, die Chancen nicht nutzt und so viele Fehler macht, kann man so ein Spiel unmöglich gewinnen."