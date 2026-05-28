Ippensen/Wohnste startet furios – doch Hülsen siegt am Ende 4:1

– Foto: Lennart Blömer

Tempo, Chancen, dann der Dämpfer: Ippensen/Wohnste startete stark und führte früh, ließ danach aber beste Möglichkeiten liegen. Hülsen nutzte seine Momente, zog nach dem 2:1 zur Pause weiter davon und gewann 4:1.

Zwei Dinge standen bereits vor der Partie zwischen der SV Ippensen/Wohnste und dem SV Vorwärts Hülsen fest: Hülsen ist Bezirksmeister der Saison 2025/26 und Ippensen hat den Klassenerhalt sicher. Doch keines der beiden Teams wollte sich im vorletzten Spiel der noch laufenden Saison auf den jeweiligen Lorbeeren ausruhen.

Das schnelle Tor versetzte den Gästen offensichtlich einen kleinen Schock, denn die Spieler forderten sich gegenseitig auf, endlich wach zu werden. Doch zunächst gelang es ihnen nicht,ihrerseits Tormöglichkeiten zu erspielen. Ippensens Abwehr agierte gut und ließ sie nicht zum Tor durchkommen.

Mit Anpfiff des Spiels zeigten sich beide Mannschaften motiviert, und so dauerte es nur vier Minuten, bis Ippensen/Wohnste die erste erarbeitete Torchance erfolgreich nutzte. Patrick Behrens, der frei vor dem Hülsener Tor stand, bekam den Ball und erzielte die 1:0-Führung für die Gastgeber.

Es entwickelte sich eine erste Halbzeit mit schnellen Pässen. Doch plötzlich verloren die Ippenser den Faden, wirkten im Ballbesitz kopf- und ideenlos. Das gefiel auch Ippensen/Wohnstes Coach Timo Peters an der Seitenlinie nicht, der seine Spieler immer wieder versuchte zu koordinieren.

Zahlreiche gute Tormöglichkeiten bleiben von Gastgebern ungenutzt



Nachdem die kurze Schwächephase der Platzherren überwunden war, folgten zahlreiche Torchancen, die von den Ippensern jedoch ungenutzt blieben. So war es zunächst Tom Brandt, der einen Pass von Alexander Wagner knapp über das Hülsener Tor schoss. Dann schaffte es Alexander Wagner selbst, mit Druck auf das Tor zuzulaufen, aber ließ sich vor dem Abschuss den Ball klauen.

Den Druck auf das eigene Tor wollten die Hülsener nicht auf sich sitzen lassen. Der erste reelle Torschuss wurde zwar zunächst von Ippensens Keeper Tom Ole Steffen entschärft, doch Yannis Meyer setzte nach und erzielte den Ausgleich in der 21. Minute. Damit war das Eis gebrochen und acht Minuten später traf Hülsener Jesse Bahrs zum 2:1 für die Gäste.

Die nächste Möglichkeit zum Ausgleich hatte Luca Sojka auf den Füßen, doch obwohl er mit dem Ball frei vor dem Hülsener Tor stand, gelang es ihm nicht, die günstige Gelegenheit zu nutzen. Es folgten weitere Chancen für Ippensen, doch sowohl Alexander Wagner als auch Marcel Behrens blieben jeweils ohne Erfolg, da sie ihre Schüsse zu hoch ansetzten. Die Bank der Gastgeber versuchte zwar immer wieder, die Spieler auf dem Feld zu bestärken und zu beruhigen, aber die Bemühungen änderten nichts am 2:1-Halbzeitstand für die Hülsener.

Kaum Ideen und Torschüsse aufseiten der Ippenser in zweiter Hälfte



Auf eine erste Spielhälfte mit vielen Torschüssen folgte eine – aus Sicht der Gastgeber – ereignisarme zweite Halbzeit. Lediglich Tom Brandt versuchte, einen Pass von Alexander Wagner im gegnerischen Tor unterzukriegen. Doch obwohl der Hülsener Torwart den Kasten bereits verlassen hatte, um Wagner aufzuhalten, schoss Brandt am Kasten vorbei. Nach dem Fehlversuch ließ sich der Ippenser verzweifelt auf den Rasen fallen. Das war es dann, mit der Ippenser Torgefahr.





Für die Hülsener lief die zweite Hälfte dagegen umso besser. Fast unerwartet trafen sie zum dritten Mal das Tor ohne große Vorarbeit mit einem hohen Ball ins lange Eck, sodass die mitgereisten Hülsener Fans und der Torwart überrascht jubelten. Der Frust der Ippenser wuchs. Nachdem der Schiedsrichter vier Minuten Nachspielzeit ansagte, beklagten sich die Gäste zunächst. Doch dann nutzten sie die letzten Minuten noch einmal und trafen zum 4:1.

Abschied: Ippenser Marco Klinworth spielt letztes Heimspiel

Kurz vor Ende der Partie wurde das Spiel für einen besonderen Moment unterbrochen. Plötzlich liefen die Spieler beider Teams zur Mitte des Spielfeldes und stellten sich im Spalier auf und applaudierten. Der Grund: Ippenser Marco Klindworth hat an diesem Abend nach 15 Jahren beim SV Ippensen/Wohnste sein letztes Heimspiel absolviert, denn er wird ab Sommer seine Fußballschuhe an den Nagel hängen.

Nach der Partie ist Ippensens Trainer Timo Peters nicht zufrieden: „Das Spiel ist für uns vom Ergebnis her nicht so gut verlaufen. Ich muss auch sagen, dass Hülsen in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel hatte als wir. In der ersten Hälfte haben wir aber die besseren Chancen gehabt. Ich denke, wenn wir in der ersten Halbzeit unsere Chancen im Tor untergebracht hätten, dann hätte das Spiel in der zweiten Halbzeit auch anders ausgesehen. Am Ende des Tages machen wir kein schlechtes Spiel, müssen uns aber geschlagen geben und die drei Punkte abgeben“, so Peters.

Am Samstag, 6. Juni, um 16 Uhr tritt die SV Ippensen/Wohnste zum letzten Mal in dieser Saison auswärts gegen SV Aschwarden an.