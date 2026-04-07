Interviews nach Neusser Pokalfinale: "In der Landesliga Punkt gehabt" Nach dem Finale des Kreispokals Grevenbroich-Neuss am Ostermontag hatten wir die beiden Trainer Lennart Ingmann (SC Kapellen-Erft) und Christian Niebel (1. FC Grevenbroich-Süd) zum Interview zu Gast. Auch der Untergrund beim Finale war dabei ein Thema. von Sascha Köppen · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Chriatian Niebel war stolz auf seinen Finalisten 1. FC Grevenbroich-Süd. – Foto: Fabian Kirchhofer

Es war ein Finale, das überwiegend von der Spannung lebte - und die reizten beide Teams fast maximal aus. Erst in der 119. Minute gelang dem SC Kapellen-Erft im Finale des Kreispokals Grevenbroich-Neuss der entscheidende Schlag gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd, dem dann in der Nachspielzeit des Endspiels sogar noch das 2:0 folgen sollte. Bis dahin war es ein Spiel, das überwiegend von zwei tiefstehenden Defensivketten des Bezirksligisten geprägt war, an denen sich der Landesligist SC Kapellen lange die Zähne ausbiss (wir berichteten hier).

Gestern, 16:00 Uhr SC Kapellen-Erft SC Kapellen 1. FC Grevenbroich-Süd Grevenb.-Süd 2 n.V. 0 + Video Nach dem Finale hatten wir für Euch noch die beiden Trainer zum Video-Interview zu Gast. Kapellens Lennart Ingmann war natürlich glücklich, dass das Finale noch diese Wendung genommen hat. "Süd hat es uns schwer gemacht, relativ tief verteidigt, mit engen Abständen auf dem Rasen hier, was in meinen Augen nicht unbedingt sein muss. Man hätte auch einen gut ausgewählten Kunstrasen aussuchen können. Da hätte man fußballerisch vielleicht ein qualitativ besseres Spiel bekommen", merkte er an. Er zeigte sich aber auch froh, dass es nicht zur Entscheidung vom Elfmeterpunkt kam. "Ich weiß nicht, ob es die Zahlen belegen, aber ich glaube, dass wir im Elfmeterschießen auch relativ oft den Kürzeren gezogen haben, ob es in der Halle war oder im vorigen Jahr in Uedesheim. Deshalb war es wichtig, das in der Verlängerung noch zu machen."