Kreispokal Neuss: SC Kapellen holt tief in Verlängerung den Titel

Der Landesligist SC Kapellen-Erft hat am Ostermontag den Kreispokal Grevenbroich-Neuss gewonnen. In einem spannenden Finale gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd fiel die Entscheidung erst nach 120 Minuten, als sich die über 1.100 Zuschauer im Südstadion in Grevenbroich eigentlich schon auf eine Verlängerung eingestellt hatten. Erst traf Efe Özen in der 119. Minute mit einem Sonntagsschuss am frühen Montagabend, gut eine Minute später sorgte dann noch ein Eigentor für den 2:0-Endstand.
Bis dahin war es eine Partie, deren Höhepunkte sich durchaus im überschaubaren Rahmen hielten. Das führten beide Trainer auch auf den Rasenplatz zurück, auf dem der Ball doch immer mal wieder versprang und nicht leicht kontrolliert an den Mitspieler zu bringen war. Da die ausgezeichnete Schiedsrichterin Sandra Nicole Gasch mit ihren Assistenten Kevin Robeck und Lars Norta die ersten ruppigeren Foulspiele gleich mit einer Verwarnung ahndete, wurde es ein insgesamt mehr als faires Finale.
Die erste wirklich brenzlige Szene gab es in der 63. Minute, als der ansonsten bis dahin fehlerfreie Süd-Keeper Jan Müller bei einem Rückpass über den Ball trat und Kapellens Kazuki Hayashi schon an ihm vorbei war, eigentlich nur noch den leeren Kasten treffen musste, den Winkel aber falsch einschätzte und den Ball knapp neben das Tor setzte, so dass der 1. FC noch klären konnte. Ansonsten wurde der Torabschluss zumeist aus der Distanz gesucht, es ging torlos in die Verlängerung.
Dort konnte man dem Bezirksligisten dann anmerken, dass die Kraft bei den gestiegenen Temperaturen doch ein wenig nachließ, beinahe hätte sich Süd jedoch bis ins Elfmeterschießen gerettet. In der 119. Minute war es dann ein Flachschuss von Efe Özen aus rund 25 Metern, der knapp neben dem rechten Pfosten einschlug. Die Spieler in Weiß sanken nur noch erschöpft zu Boden. Den Schlusspunkt setzten sie dann gut drei Minuten später dennoch, allerdings anders als erhofft. Tief in der Nachspielzeit flanke der eingewechselte Leo Stegner den Ball von rechts in den Strafraum, wo der ebenfalls eingewechselte FC-Akteur Ajay Newton den Ball unglücklich in den eigenen Kasten köpfte. So bejubelte der SC Kapellen den ersten Kreispokalsieg seit 2019. Und perfekt machte den Tag, dass auch die Ü32 noch den Kreispokal für die Kapellener einfuhr.
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SC Kapellen-Erft – 1. FC Grevenbroich-Süd 2:0 n.V.
SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Yannik Ebert (101. Lorenz Kowalle), Efe Özen, Luca Tim Jerz, Bryan Schomann, Luis Giesen, Alexander Fuchs, Hiroya Suguro (105. Jonas Giesen), Dennis Höfling (46. Nils Mäker), Kazuki Hayashi (89. Yamato Aoki), Janis Waffenschmidt (81. Leo Stegner) - Trainer: Lennart Ingmann
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Meliksah Sargin (101. Ajay Newton), Ahghas Newton, Ismail Günsel, Jannes Bienert, Muhammed Arda Öztürk, Salim Tliashinov (72. Fatih Yaman), Resul Ahmeti, Berkay Köktürk (100. Sherif Krasniqi), Ermal Maqkaj (60. Samir Kastanjeva), Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel
Schiedsrichter: Sandra Nicole Gasch - Zuschauer: 1104
Tore: 1:0 Efe Özen (119.), 2:0 Ajay Newton (120.+2 Eigentor)