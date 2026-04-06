Kreispokal Neuss: SC Kapellen holt tief in Verlängerung den Titel Kreispokal Grevenbroich-Neuss: Im Endspiel am Ostermontag setzt sich der SC Kapellen-Erft nach 120 Minuten mit 2:0 gegen den Bezirksligisten 1. FC Grevenbroich-Süd durch. von Sascha Köppen · Heute, 21:02 Uhr · 0 Leser

Der SC Kapellen hat gleich zwei Kreispokale eingefahren. – Foto: Sascha Köppen

Der Landesligist SC Kapellen-Erft hat am Ostermontag den Kreispokal Grevenbroich-Neuss gewonnen. In einem spannenden Finale gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd fiel die Entscheidung erst nach 120 Minuten, als sich die über 1.100 Zuschauer im Südstadion in Grevenbroich eigentlich schon auf eine Verlängerung eingestellt hatten. Erst traf Efe Özen in der 119. Minute mit einem Sonntagsschuss am frühen Montagabend, gut eine Minute später sorgte dann noch ein Eigentor für den 2:0-Endstand.

Bis dahin war es eine Partie, deren Höhepunkte sich durchaus im überschaubaren Rahmen hielten. Das führten beide Trainer auch auf den Rasenplatz zurück, auf dem der Ball doch immer mal wieder versprang und nicht leicht kontrolliert an den Mitspieler zu bringen war. Da die ausgezeichnete Schiedsrichterin Sandra Nicole Gasch mit ihren Assistenten Kevin Robeck und Lars Norta die ersten ruppigeren Foulspiele gleich mit einer Verwarnung ahndete, wurde es ein insgesamt mehr als faires Finale. Unglaubliche Szene in der 63. Minute Die erste wirklich brenzlige Szene gab es in der 63. Minute, als der ansonsten bis dahin fehlerfreie Süd-Keeper Jan Müller bei einem Rückpass über den Ball trat und Kapellens Kazuki Hayashi schon an ihm vorbei war, eigentlich nur noch den leeren Kasten treffen musste, den Winkel aber falsch einschätzte und den Ball knapp neben das Tor setzte, so dass der 1. FC noch klären konnte. Ansonsten wurde der Torabschluss zumeist aus der Distanz gesucht, es ging torlos in die Verlängerung.