Internationales Flair: Heider SV mit Defensiv-Talent Benny Birner von Ismail Yesilyurt · Heute, 21:55 Uhr · 0 Leser

Benny Birner bei der Vertragsunterschrift beim Heider SV. – Foto: Heider SV

Der Oberligist Heider SV ist bei seiner verjüngenten Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiter aktiv. Mit Benny Birner wechselt ein echtes Juwel an die Meldorfer Straße. Der erst 17-jährige Defensivspieler war zuletzt für den JFV Lübeck aktiv. An der Westküste ist der Neuzugang kein unbeschriebenes Blatt, was seine sportlichen Verknüpfungen angeht: In Lübeck stand er gemeinsam mit Rafail Lampros auf dem Platz, der ebenfalls zur neuen Saison den Weg nach Heide gefunden hat.

Gardemaß, starker linker Fuß und Länderspiel-Erfahrung Mit Benny Birner gewinnt das Heider Trainerteam ein hochspannendes Spielermaterial: Der 17-Jährige misst stolze 1,89 Meter und bringt damit ein enormes Gardemaß für die Abwehrreihe mit. Ein weiterer großer Pluspunkt ist seine ausgeprägte Beidfüßigkeit mit dem Fokus auf dem linken Fuß. Birner ist primär auf der linken Außenverteidigerposition beheimatet, kann dank seiner Physis und Übersicht bei Bedarf jedoch auch problemlos in der Innenverteidigung auflaufen.

Benny Birner (Heider SV). – Foto: Heider SV

Trotz seines jungen Alters bringt der Abwehrspieler zudem bereits eine Prise internationales Flair mit nach Dithmarschen. Der Youngster stand in seiner bisherigen Laufbahn bereits für die U15-Nationalmannschaft Ecuadors in einem offiziellen Länderspiel auf dem Rasen.