Internationales Flair: Heider SV mit Defensiv-Talent Benny Birner

Der Oberligist Heider SV ist bei seiner verjüngenten Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiter aktiv. Mit Benny Birner wechselt ein echtes Juwel an die Meldorfer Straße. Der erst 17-jährige Defensivspieler war zuletzt für den JFV Lübeck aktiv. An der Westküste ist der Neuzugang kein unbeschriebenes Blatt, was seine sportlichen Verknüpfungen angeht: In Lübeck stand er gemeinsam mit Rafail Lampros auf dem Platz, der ebenfalls zur neuen Saison den Weg nach Heide gefunden hat.
Mit Benny Birner gewinnt das Heider Trainerteam ein hochspannendes Spielermaterial: Der 17-Jährige misst stolze 1,89 Meter und bringt damit ein enormes Gardemaß für die Abwehrreihe mit. Ein weiterer großer Pluspunkt ist seine ausgeprägte Beidfüßigkeit mit dem Fokus auf dem linken Fuß. Birner ist primär auf der linken Außenverteidigerposition beheimatet, kann dank seiner Physis und Übersicht bei Bedarf jedoch auch problemlos in der Innenverteidigung auflaufen.
Trotz seines jungen Alters bringt der Abwehrspieler zudem bereits eine Prise internationales Flair mit nach Dithmarschen. Der Youngster stand in seiner bisherigen Laufbahn bereits für die U15-Nationalmannschaft Ecuadors in einem offiziellen Länderspiel auf dem Rasen.
Die sportliche Leitung des Heider SV unterstreicht mit dieser Verpflichtung einmal mehr das klare Konzept, talentierten und hungrigen Spielern eine erstklassige Perspektive im Leistungsbereich zu bieten:
„Mit Benny Birner kommt ein spannender junger Defensivspieler zu uns nach Heide. Der 17-Jährige war zuletzt beim JFV Lübeck aktiv, wo er gemeinsam mit Rafail Lampros in einem Team gespielt hat. Benny ist Linksfuß, 1,89 m groß und bringt damit ein Profil mit, das man nicht jeden Tag an der Westküste findet. Zuhause ist er vor allem auf der linken Außenverteidigerposition, kann aber auch innen verteidigen. Dazu kommt internationale Erfahrung: Für die U15 Ecuadors stand Benny bereits in einem Länderspiel auf dem Platz.“