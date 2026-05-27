Rückkehr an die Meldorfer Straße: Heider SV holt Talent Rafail Lampros

Neuzugang Rafail Lampros (Heider SV). – Foto: Heider SV

Der Oberligist Heider SV treibt seine Kaderplanungen für die kommende Spielzeit weiter voran und setzt dabei auf ein Konzept aus Regionalität und vielversprechendem Potenzial. Wie der Traditionsverein offiziell bekannt gab, wechselt der erst 17-jährige Rafail Lampros mit sofortiger Wirkung an die Meldorfer Straße. Damit ist den Verantwortlichen ein echter Transfer-Coup gelungen: Der HSV holt einen waschechten „Dithmarscher Jung“ zurück in seine fußballerische Heimat.

Der hochtalentierte Defensivspezialist, der primär auf den defensiven Außenbahnen sowie im Zentrum flexibel einsetzbar ist, gilt in Schleswig-Holstein als eines der spannendsten Talente seines Jahrgangs und soll behutsam an den rauen Herrenbereich im schleswig-holsteinischen Oberhaus herangeführt werden.

An der Meldorfer Straße ist der Name Lampros bestens bekannt. Seine allerersten fußballerischen Schritte machte der Außenverteidiger einst direkt in der Jugendabteilung des Heider SV, ehe er aufgrund seiner starken Leistungen schnell die Scouts der größeren Vereine auf sich aufmerksam machte. Über das renommierte Nachwuchsleistungszentrum von Holstein Kiel führte ihn sein Weg schließlich in die Hansestadt zum JFV Lübeck.

Dort sammelte der 17-Jährige zuletzt bereits wertvolle Erfahrungen auf absolutem Top-Niveau und war in der anspruchsvollen U19 DFB-Nachwuchsliga aktiv. In der höchsten deutschen Jugendspielklasse reifte Lampros zu einem taktisch hervorragend geschulten Verteidiger, den es nun zurück zu seinen Wurzeln zieht.

Dynamik und Aggressivität für die HSV-Defensive

Trotz seines jungen Alters bringt der Rückkehrer Attribute mit, die dem Spiel des Oberligisten sofort gutgesicht zu Gesicht stehen werden. Die sportliche Leitung des Heider SV freut sich über den Transfer und blickt voller Vorfreude auf die Entwicklung des Youngsters: