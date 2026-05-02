Interesse aus 3. Liga und dem Ausland: Aydogan weckt Begehrlichkeiten Regionalliga West: Mit der laufenden Saison ist Celal Aydogan der Durchbruch in der Regionalliga gelungen. Als eine der tragenden Säulen beim Wuppertaler SV soll er seinen Teil dazu beisteuern, dass der Klassenerhalt auf der letzten Rille gelingt. Seine eigene sportliche Zukunft steht dafür mehr denn je in den Sternen. von Markus Becker · Heute, 13:25 Uhr · 0 Leser

Celal Aydogan winkt womöglich der nächste Karriereschritt. – Foto: Imago Images

Es brauchte etwas Anlauf und den insgesamt vierten Klub in der Regionalliga West, doch mit der laufenden Spielzeit konnte Celal Aydogan zunehmend der Liga seinen Stempel aufdrücken. Auch weil es weiterhin komplett unklar ist, ob der WSV auch in der kommenden Spielzeit auf dem gleichen Niveau agieren kann, haben schon einige Vereine die Fühler nach dem 22-Jährigen ausgestreckt.

In der Oberliga für den SV Straelen konnte er sich zunehmend für höherer Aufgaben empfehlen. So setzte Aydogan in der Saison 2023/24 seine erste Duftmarke in der Regionalliga West - damals noch für Rot-Weiss Ahlen. Über die Kurzzeit-Engagements beim SC Paderborn II und dem 1. FC Bocholt fand er dann schließlich beim Wuppertaler SV sein fußballerisches Zuhause. Schlüsselspieler im Abstiegskampf Mit derzeit neun Scorerpunkten ist er auch der torgefährlichste Spieler des WSV, was er am vergangenen Wochenende mit dem zwischenzeitlichen 2:1-Führungstreffer gegen RW Oberhausen einmal mehr unter Beweis stellte. Teamintern kommt der Mittelfeldmotor sogar auf die drittmeisten Spielminuten und ist aus der Startelf der Bergischen Löwen derzeit kaum wegzudenken.