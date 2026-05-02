Interesse aus 3. Liga und dem Ausland: Aydogan weckt Begehrlichkeiten

Es brauchte etwas Anlauf und den insgesamt vierten Klub in der Regionalliga West, doch mit der laufenden Spielzeit konnte Celal Aydogan zunehmend der Liga seinen Stempel aufdrücken. Auch weil es weiterhin komplett unklar ist, ob der WSV auch in der kommenden Spielzeit auf dem gleichen Niveau agieren kann, haben schon einige Vereine die Fühler nach dem 22-Jährigen ausgestreckt.
Die Qualitäten des Mittelfeldspielers blieben nämlich auch höherklassig nicht unbeobachtet. Nach Informationen von FuPa Niederrhein haben bereits Vereine aus der 3. Liga sowie Klubs aus der türkischen ersten Liga ihr Interesse hinterlegt. Konkret wurde es dabei noch nicht, doch die Anfragen unterstreichen das gewachsene Standing Aydogans.
Ausgebildet unter anderem in der Jugendabteilung der SG Unterrath und des MSV Duisburg, fand Aydogan erst über Umwege in der Hessenliga beim TSV Steinbach Haiger wieder an den Niederrhein.
In der Oberliga für den SV Straelen konnte er sich zunehmend für höherer Aufgaben empfehlen. So setzte Aydogan in der Saison 2023/24 seine erste Duftmarke in der Regionalliga West - damals noch für Rot-Weiss Ahlen. Über die Kurzzeit-Engagements beim SC Paderborn II und dem 1. FC Bocholt fand er dann schließlich beim Wuppertaler SV sein fußballerisches Zuhause.
Mit derzeit neun Scorerpunkten ist er auch der torgefährlichste Spieler des WSV, was er am vergangenen Wochenende mit dem zwischenzeitlichen 2:1-Führungstreffer gegen RW Oberhausen einmal mehr unter Beweis stellte. Teamintern kommt der Mittelfeldmotor sogar auf die drittmeisten Spielminuten und ist aus der Startelf der Bergischen Löwen derzeit kaum wegzudenken.
Während es also für den WSV ums sportliche Überleben geht, könnte für Aydogan parallel eine richtungsweisende Entscheidung anstehen. Bleibt er ein zentraler Baustein in Wuppertal im Fall eines Klassenerhalts oder zieht es ihn weiter? Die aktuellen Entwicklungen deuten jeweils darauf hin, dass sich im Sommer neue Türen öffnen könnten.
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