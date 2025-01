Interessante Kräftemessen am Ufer der Sauer

In der BGL-Ligue reichte es bislang nur zu drei Kurzeinsätzen. Ansonsten wirkte der Trierer in der zweiten Garnitur, im Pokal und in Tests mit. „Klar hatte ich mir bislang mehr erhofft“, gibt Faldey unumwunden zu. Doch die Konkurrenz sei gerade in der Innenverteidigung groß. Der Drittliga-erfahrene Bernard Kyere-Mensah (29, früher unter anderem bei Fortuna und Viktoria Köln aktiv), der in der vergangenen Saison noch bei Nordost-Regionalligist Lok Leipzig aktive Jesse-Garon Sierck (27) und der aus Bitburg stammende Routinier Johannes Steinbach (32) sind hier seine größten Konkurrenten. „Auf meiner Position wechselt man ja nicht so regelmäßig“, weiß Faldey, der voraussichtlich im Sommer sein Bachelor-Studium in BWL an der Uni Trier abgeschlossen hat. Den Zwei-Jahres-Vertrag bei der aktuell auf Platz neun und damit im gesicherten Mittelfeld rangierenden Victoria will er erfüllen und sich durchbeißen. Schließlich fühlt er sich unter den Fittichen von Martin Forkel („Ein sehr engagierter, kommunikativer und akribischer Trainer.“) wohl. Die höchste Spielklasse Luxemburgs sieht er in etwa auf Regionalliga-Niveau. „Im Vergleich zur Oberliga wird weniger physisch gespielt. Dafür geht es mehr um technische Elemente.“