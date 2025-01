Inter Amberg hat zwei Neuzugänge

Vom SC Germania Amberg zum SV Inter Bergsteig Amberg, von der Kreisklasse Süd in die Bezirksliga Nord: Diesen Schritt geht Marius Schmidt in diesem Winter. Der Defensivspieler mit Vorwärtsdrang, der am Donnerstag seinen 23. Geburtstag feiert, wird künftig eine weitere Option im Defensivverbund der Ceesay-/Jurek-Elf darstellen.

Schmidt entstammt der Jugend von Germania Amberg und war im letzten A-Jugendjahr kurzzeitig beim FC Amberg. Anschließend ging er zurück zur Germania, für die er in dreieinhalb Jahren gut 70 Kreisklassenspiele (zwei Tore) bestritt. Gegenwärtig kämpft die Mannschaft als Tabellenzweiter um den Aufstieg in die Kreisliga. Im Lager des SV Inter Bergsteig freut man sich auf einen jungen ehrgeizigen Spieler und man möchte zugleich dem abgebenden Verein für den schnellen und reibungslosen Ablauf des Wechsels danken.



Außerdem konnte der Bezirksliga-Aufsteiger Lucas Fliegner für sich gewinnen. Der 23-jährige Torwart kommt von den Sportfreunden Ursulapoppenricht an den Steig und soll in Zukunft das Torhütergespann um Christian Kleiber verstärken. Die Verpflichtung eines Tormanns war im Grunde alternativlos, weil Daniel Steinbach nach wie vor verletzt und nicht einsatzfähig ist. Voraussichtlich wird das Inter-Urgestein seine Fußballschuhe bzw. Handschuhe an den Nagel hängen. Fliegner ist allerdings erst ab Ende April für Punktspiele spielberechtigt, da der Ex-Klub ihm keine Freigabe erteilte.



Die Hallensaison mit drei Turnieren ist rum. Voller Tatendrang nimmt der frischgebackene Amberger Hallen-Stadtmeister zeitnah die Vorbereitung auf. Zum Testspiel-Auftakt bekommen die Mannen um das Spielertrainer-Duo Julian Ceesay und Helmut Jurek gleich einen echten Kaliber vorgesetzt: Am 2. Februar geht's auf dem Raigeringer Kunstrasenplatz gegen den Landesliga-Vierten SC Luhe-Wildenau. Die „Mission Klassenerhalt“ beginnt dann am 15. März mit einem Heimspiel gegen den TuS Schnaittenbach.