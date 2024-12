»Insolvenz vertagt«: VfB Lübeck atmet kurz durch

Der VfB Lübeck ist dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen. In einem dramatischen Appell hatte sich der Traditionsverein von der Lohmühle am Mittwoch an die Öffentlichkeit gewandt. Der Inhalt: Bis zum gestrigen Donnerstag müsse der Klub eine Million Euro aufbringen, ansonsten sei der dritte Gang in die Insolvenz nach 2008 und 2013 unvermeidlich. Bange Stunden waren die Konsequenz - und am Freitagvormittag sickerte dann die erlösende Nachricht durch: Fans, Verantwortliche, Mannschaft und Mitarbeiter dürfen vorerst aufatmen.