„Insgesamt ein guter Auftritt": Dornach ist nicht zu stoppen

Dornach – In der ersten Halbzeit forderten die Gäste den Spitzenreiter – das Trainer-Duo Sebastian Wastl und Manuel Ring hatte die Startelf gleich auf vier Positionen verändert – durchaus, liefen hoch an und wollten früh Druck ausüben. Doch die Dornacher fanden immer wieder Lösungen und gingen nach einer knappen Viertelstunde in Führung: Lorenz Scholz wurde auf dem Weg zu einem möglichen Treffer im Strafraum gelegt, und Fabian Aicher wuchtete den Elfmeter ins Netz (13.). Scholz köpfte nach einer Flanke von Felix Partenfelder zum 2:0 ein (36.), und Partenfelder schnupperte vor der Pause gleich zweimal an einem weiteren Treffer.