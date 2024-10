Inninger Last-Minute-Sieg - Grüntegernbach will Hinrundenmeisterschaft klarmachen

Eichenkofener Krise hält nach 1:2 gegen den FC Inning an – SpVgg Altenerding jubelt gegen Eitting. Am Freitagabend empfängt Spitzenreiter Grüntegernbach den TSV Wartenberg II.

SpVgg Eichenkofen – FC Inning 1:2 (1:1) – Inning machte von Beginn an Druck und ging nach drei Minuten in Führung. Das Tor erzielte jedoch Eichenkofens Keeper Martin Strobl, der sich den Ball selbst ins Netz bugsierte. Eichenkofen fing sich schnell, in einer ausgeglichenen ersten Hälfte glich Lorenz Daimer in der 36. Minute aus. Nach der Pause gab es zwar auf beiden Seiten Chancen, zwingend wurde es jedoch nicht wirklich. Bis in die 91. Minute: Innings Sebastian Heller hatte zu viel Platz und erzielte aus 16 Metern eiskalt den Siegtreffer. Eichenkofens Kilian Zehner war bedient: „Es war eine disziplinierte Leistung von uns. Ein Unentschieden wäre verdient gewesen, wir bringen es aber einfach nicht über die Zeit.“