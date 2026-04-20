Inkl. Mittelrheinliga-Topspiel: Wählt euer Spiel der Woche Radio Sunshine wird von der Partie live in Ausschnitten berichten von red · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Detlef Paulssen

Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr. Stimmt jetzt bis Mittwoch, 18:00 Uhr ab!

Folgende Spiele stehen zur Auswahl Wird geladen…

VfL Vichttal – SV Bergisch Gladbach 09 (Mittelrheinliga)

Nach dem jüngsten Rückschlag in Frechen steht der VfL Vichttal vor dem sportlichen Scheideweg. Acht Zähler trennen die Gastgeber bereits vom Thron – eine weitere Niederlage im Top-Spiel gegen den SV Bergisch Gladbach 09 käme einer vorzeitigen Kapitulation im Titelrennen gleich. Die Kruth-Elf hingegen reist mit breiter Brust an: Man will das parallele Verfolgerduell zwischen Hohkeppel und Siegburg eiskalt als Nutznießer verwerten und mit einem Auswärtssieg für eine Vorentscheidung in der Meisterschaft sorgen.

Sportfreunde Uevekoven – Rasensport Brand (Landesliga 2)

In Uevekoven kommt es zum direkten Duell der Tabellennachbarn, das den Charakter einer Vorentscheidung im Abstiegskampf trägt. Lediglich zwei Punkte trennen Rasensport Brand vom Gastgeber. Da der Vorsprung auf die rote Zone für beide Teams zwar noch im Bereich von acht bis zehn Zählern liegt, aber keinesfalls trügerische Sicherheit bieten sollte, ist ein Sieg hier ein Meilenstein Richtung Klassenerhalt. Psychologisch ist die Partie vorbelastet: Im Hinspiel entriss Uevekoven den Brandern erst tief in der Nachspielzeit den sicher geglaubten Sieg. 1. FC Düren – SpVg Porz (Mittelrheinliga)

Während sich der 1. FC Düren bei einem komfortablen Vorsprung von 15 Punkten auf die Abstiegszone bereits in der Planungssicherheit für die kommende Spielzeit wiegt, steht für die SpVg Porz noch viel auf dem Spiel. Zwar ist das Polster von sieben Zählern auf die Sportfreunde Düren beachtlich, doch es fehlen der Mannschaft von Trainer Jonas Wendt noch die letzten „Sicherungspunkte“ zum definitiven Klassenerhalt. Die Lausberg-Elf erinnert sich dabei gerne an das Hinspiel, als man die Punkte durch einen späten Treffer erst in der Schlussphase aus Porz entführte.