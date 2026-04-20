Inkl. Mittelrheinliga-Topspiel: Wählt euer Spiel der Woche

Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr. Stimmt jetzt bis Mittwoch, 18:00 Uhr ab!
VfL Vichttal – SV Bergisch Gladbach 09 (Mittelrheinliga)
Nach dem jüngsten Rückschlag in Frechen steht der VfL Vichttal vor dem sportlichen Scheideweg. Acht Zähler trennen die Gastgeber bereits vom Thron – eine weitere Niederlage im Top-Spiel gegen den SV Bergisch Gladbach 09 käme einer vorzeitigen Kapitulation im Titelrennen gleich. Die Kruth-Elf hingegen reist mit breiter Brust an: Man will das parallele Verfolgerduell zwischen Hohkeppel und Siegburg eiskalt als Nutznießer verwerten und mit einem Auswärtssieg für eine Vorentscheidung in der Meisterschaft sorgen.
Sportfreunde Uevekoven – Rasensport Brand (Landesliga 2)
In Uevekoven kommt es zum direkten Duell der Tabellennachbarn, das den Charakter einer Vorentscheidung im Abstiegskampf trägt. Lediglich zwei Punkte trennen Rasensport Brand vom Gastgeber. Da der Vorsprung auf die rote Zone für beide Teams zwar noch im Bereich von acht bis zehn Zählern liegt, aber keinesfalls trügerische Sicherheit bieten sollte, ist ein Sieg hier ein Meilenstein Richtung Klassenerhalt. Psychologisch ist die Partie vorbelastet: Im Hinspiel entriss Uevekoven den Brandern erst tief in der Nachspielzeit den sicher geglaubten Sieg.
1. FC Düren – SpVg Porz (Mittelrheinliga)
Während sich der 1. FC Düren bei einem komfortablen Vorsprung von 15 Punkten auf die Abstiegszone bereits in der Planungssicherheit für die kommende Spielzeit wiegt, steht für die SpVg Porz noch viel auf dem Spiel. Zwar ist das Polster von sieben Zählern auf die Sportfreunde Düren beachtlich, doch es fehlen der Mannschaft von Trainer Jonas Wendt noch die letzten „Sicherungspunkte“ zum definitiven Klassenerhalt. Die Lausberg-Elf erinnert sich dabei gerne an das Hinspiel, als man die Punkte durch einen späten Treffer erst in der Schlussphase aus Porz entführte.
Germania Lich-Steinstraß – Germania Teveren (Landesliga 2)
In diesem Aufeinandertreffen geht es primär um die Hierarchie im Verfolgerfeld. Für beide Teams ist der Zug nach ganz oben längst abgefahren – es verbleibt das Duell um den vierten Tabellenplatz. Diesen hat die Wirtz-Elf aus Teveren aktuell inne und möchte die Position gegen den Rangsiebten verteidigen. Nach dem souveränen 3:1-Erfolg im Hinspiel geht Teveren als Favorit in dieses „Germania-Duell“.
Falke Bergrath – Germania Eicherscheid (Bezirksliga 4)
Das Hinspiel in Eicherscheid war mit neun Toren und einem 5:4-Endstand Werbung für den Offensivfußball – eine Wiederholung dieser Nervenschlacht möchte Tabellenführer Eicherscheid diesmal vermeiden. Die Elf von Coach Sandro Bergs dominiert die Liga mit neun Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger in der Hinterhand. Dennoch ist man gewarnt den Aufsteiger aus Bergrath zu unterschätzen. Ein Stolperstein beim Neuling soll unter allen Umständen vermieden werden, um die Souveränität an der Spitze nicht zu gefährden.