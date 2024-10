Ingelheim will aus Fehlern der Vorwoche lernen

Auf die Frage, ob die Grün-Weißen dennoch voll auf Sieg spielen, antwortet der 27-Jährige: „Für uns heißt es, erstmal wieder Ordnung in unser Spiel bringen und die Leistung gegen Grünstadt vergessen zu machen. Wenn das mit einem Sieg endet, beschweren wir uns nicht. Allerdings sind wir klarer Underdog – und nehmen diese Rolle an.“ Manneck ist zu hundert Prozent davon überzeugt, dass seine Jungs in Sachen Gier, Leidenschaft und Intensität wieder ans Limit gehen können und werden. „Alles andere“, sagt der Spielführer, „darf keine Option sein.“ Neben den Grundtugenden werde es darauf ankommen, „dass wir besser miteinander kommunizieren und nicht an letztes Wochenende denken“.

Welche Erklärung er dafür hat, dass die Spielvereinigung daheim eine viel bessere Bilanz vorzuweisen hat als auswärts? „Das liegt schlicht und einfach an unseren Gegnern. Wir haben gegen die Top 3 auswärts gespielt und gegen drei der letzten vier Teams zu Hause.“ Beim Debakel in Grünstadt (1:5) fehlten mit Julian Haas, Jonas Becker, Jonathan Trost und Manneck selbst vier Stützen. Stellt sich die Frage, inwiefern es schlicht nicht möglich ist, so viel Qualität auf einen Schlag zu ersetzen? „Bei diesen Spielern geht es nicht nur um die reine fußballerische Qualität, sondern auch um Führungsstärke und Kommunikation auf dem Platz. Natürlich fällt es auf, wenn die Lautsprecher auf dem Platz fehlen. Ziel muss es sein, dass dies nicht so extrem ins Gewicht fällt.“ Manneck selbst wird „frühestens nächste Woche vorsichtig anfangen zu trainieren“.