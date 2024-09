Wie geht es weiter in Ingelheim: Vorerst hatte der Co-Spielertrainer Jonathan Trost (li.) das Training übernommen. Foto: Mario Luge

Ingelheim holt Unentschieden mit Interimstrainer Gegen Fortuna Mombach geben die Ingelheimer Dreier aus der Hand +++ Jonathan Trost zuversichtlich

Mombach. Den Abwärtstrend gestoppt, aber den fast schon sicher geglaubten Dreier im Finish noch verspielt: Die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim sind im Spiel eins nach der Trennung von Cheftrainer Serdar Parlak unter Interimstrainer Jonathan Trost im Kellerduell bei Schlusslicht FC Fortuna Mombach über ein 2:2 (2:0) nicht hinausgekommen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Wir hatten uns überlegt, dass wir ein Spielsystem spielen, das jedem vertraut ist“, verriet Trost. Der 28-Jährige stellte um auf 4:4:2 gegen den Ball, mit Ball auf ein 4:2:3:1. In der ersten Halbzeit lief es bestens. „Da haben wir es wirklich sehr gut gemacht und viel Energie auf den Platz gebracht“, machte Trost deutlich. Die Idee sei gewesen, an den Grundtugenden anzusetzen. In der fünften Minute ging die Spielvereinigung durch ein Eigentor von Innenverteidiger Cem Goekcoel in Führung, nachdem sie die Fortuna hoch angelaufen und 20 Meter vor dem Kasten der Kugel habhaft geworden war.

„Die erste Halbzeit war defensiv stabil“, betonte Trost. „Wir haben nicht so viel zugelassen, hatten aber auch nicht so viel Ballbesitz auf einem schwierigen Platz, der echt sehr rutschig war.“ Nach Foul an Jonas Becker in der 40. Minute verwandelte Francesco Teodonno den fälligen Elfer zur 2:0-Führung. Gestern, 15:00 Uhr FC Fortuna Mombach Fort Mombach SpVgg Ingelheim Ingelheim 2 2