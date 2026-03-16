Individuelle Fehler bringen Ippensen/Wohnste um verdienten Lohn

– Foto: Lennart Blömer

Die SV Ippensen/Wohnste schaffte es nicht, sich für eine gute Leistung gegen Bezirksliga-Tabellenführer Oyten zu belohnen. In der Nachspielzeit kassierten sie das entscheidende 1:2 und standen mit leeren Händen da.

Mit zwei Veränderungen zur 0:2-Niederlage in Anderlingen vor einer Woche startete die Mannschaft von Holger Dzösch in die Partie gegen den Tabellenführer. Ole Brüggmann und Niclas von Wolff, die am vergangenen Spieltag noch von der Bank gekommen waren, rückten für Matti Kaiser und Alexander Wagner in die Ippenser Startelf.

Dzösch hatte im Vorfeld angekündigt, dass seine Mannschaft bereit sein werde, falls Oyten etwas anbieten würde. Und tatsächlich präsentierte sich die SV Ippensen/Wohnste von Beginn an engagiert und drängte den Gegner zunächst in dessen eigene Hälfte.

Ein altbekanntes Problem blieb jedoch bestehen: Bis zum Strafraum lief vieles gut, doch vor dem Tor fehlte den Gastgebern erneut die nötige Fortune. Im ersten Durchgang verzeichnete die SV vier Abschlüsse – durch Sönke Hauschild, Niclas von Wolff, Torge Wichern und Patrick Behrens. Wirklich gefährlich war das jedoch nicht. Der TV Oyten kam seinerseits im ersten Abschnitt nicht einmal zu einem Abschluss auf das Ippenser Tor.

Oyter Jonathan Bahrs verwandelt Elfmeter in 1:0-Führung

Auch nach dem Seitenwechsel passierte zunächst wenig vor beiden Toren. Erst nach einem Fehler im Aufbauspiel der Gastgeber kamen die Gäste zu einer Möglichkeit, die nur durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden konnte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Jonathan Bahrs in der 74. Minute zur Führung für Oyten.

Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später fiel der verdiente Ausgleich. Brüggmann setzte sich auf der linken Seite durch und spielte den Ball nach innen, wo von Wolff ihn von der Strafraumgrenze flach ins linke untere Eck zum 1:1 verwandelte.

Die Entscheidung fiel schließlich in der Nachspielzeit – erneut nach einem individuellen Fehler im Ippenser Aufbauspiel. Die Gäste eroberten den Ball, Bennet Windhorst nutzte die Situation und erzielte den letztlich schmeichelhaften Siegtreffer für Oyten.

Kommendes Wochenende trifft Ippensen auf FC Verden II

Trotz der Niederlage sah Trainer Holger Dzösch eine ordentliche Leistung seiner Mannschaft: „Wir lassen keinen Torabschluss zu, spielen dann aber durch katastrophale individuelle Fehler den Ball dem Gegner zweimal in die Füße.“

Diese Problematik ziehe sich bereits durch die gesamte Saison. „Vielleicht ist das inzwischen schon Spielstrategie der Gegner: Einfach 90 Minuten abwarten, irgendwann machen die Ippenser ihre Fehler“, haderte der SV-Coach, der auch drei Punkte für seine Mannschaft nicht als ungerechtfertigt empfunden hätte.

Die Chance zur Wiedergutmachung hat die SV Ippensen/Wohnste am kommenden Sonntag beim FC Verden II. Dass dies keine leichte Aufgabe wird, ist allen Beteiligten bewusst: Die offensivstarken Verdener gewannen parallel zum Spiel der Ippenser mit 4:2 gegen Fischerhude.





