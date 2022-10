In Überzahl nicht übermütig geworden Vor den Augen von Ewald Lienen spielt Landesligist VfB Schloß Holte endlich mal wieder zu Null. Bei zwei Pfostenschüssen des VfL Theesen hat die Mannschaft von Trainer Andre Koslowski auch das nötige Matchglück.

Vor den Augen von Ewald Lienen, der einen seiner häufigeren Besuche bei seinem in Stadionnähe wohnenden Bruder nutzte, „um mal wieder bei meinem Heimatverein vorbeizuschauen“, zeigten die Gastgeber keine fußballerische Glanzleistung. Aber mit disziplinierter Defensivarbeit (Koslowski: „Endlich haben wir mal wieder zu Null gespielt“) und steten Versuchen, die beiden Angreifer Julian Lakämper und Alexander Volke ins Spiel zu bringen, gelang es, den Tabellendritten meist weit genug vom eigenen Tor fern zu halten. Bei zwei Pfostentreffern durch Yatma Wade (49.) sowie in der Schlussminute durch Kalo Önen hatten die Holter zudem das nötige Matchglück.

Die vom Ex-Rietberger Julian Strathoff sehr effektiv geführte Dreier-Abwehrkette des VfL Theesen ließ ebenfalls nur wenige Torschüsse des VfB Schloß Holte zu. Die beste Möglichkeit vor der Pause hatte Alexander Volke, doch sowohl seine Direktabnahme nach Zuspiel von Maximilian Ulrich als auch sein Nachschuss wurden von seinem Theesener Gegenspieler abgeblockt (17.).

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Gäste zunächst den Druck. Doch nachdem VfB-Verteidiger Robin Hofmann nach dem Kopfball-Postentreffer auch die nächste Theesener Chance durch Alessio Giorgio erfolgreich per Grätsche zur Ecke abgewehrt hatte (58.), gewannen die Koslowski-Schützlinge Spielanteile zurück. Dass sich Theesens dribbelstarker Angreifer Yatma Wade nach einem mit Gelb geahndeten Foul auch noch zusätzlich die Ampelkarte „ermeckerte“ (70.), erleichterte dem VfB die Aufgabe. „Wir wollten nicht blindlings ins Verderben rennen“, erklärte Koslowski aber die gebremste Offensive trotz numerischer Überzahl in den 20 verbleibenden Minuten. Auch so hatten Bel-Albert Mehmeti das Siegtor auf dem Fuß (74.) und Julian Lakämper auf dem Kopf (90.).

VfB Schloß Holte: Leistner – Klippenstein, Schubert, Grundmeier, Hofmann – Pieper, Kröger, Mehmeti (76. Friesen), Ulrich (87. Theunert) – Volke (68. Acar), Lakämper.

VfL Theesen: Ernst – Stuckenholz, Strathoff, Bruns (46. Önen) – Schürmann, Baytar – Flocke, Janz (83. Sielemann), Niermann – Giorgio, Wade.

Schiedsrichter: Tim Feldmannn (Altenbeken).