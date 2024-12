In Keyenberg soll der Ball schon bald wieder rollen!

Im Herbst gab es tatsächlich aber schon erste Gespräche zwischen Vorstand und zwei altbekannten Gesichtern. Aus den ersten Gesprächen wurde dann eine Idee, mit der sich alle Beteiligten mehr und mehr einverstanden zeigten. Heute ist man zur finalen Einigung gekommen, dass sich mit Marco Ristic (35) und Jörg Schüller (31), beides ehemalige Spieler des TuS, zwei Trainer-Neulinge dieser Herausforderung stellen möchten. Es soll zur Saison 2025/26 eine Herrenmannschaft wieder am Wettbewerb teilnehmen.

Im Juli diesen Jahres ließ Vorstandsvorsitzender Demetrios Kontalis verlauten, dass der Verein hoffe, "spätestens zur Saison 2026/27 wieder am Spielbetrieb teilnehmen zu können".

Demetrios Kontalis kennt seine ehemaligen Schützlinge noch gut, allzu viel Zeit ist nicht vergangen, wo beide noch das Trikot von Keyenberg trugen. Er verspricht sich von der neuen Zusammenarbeit, der einen kompletten Neustart im Verein bedeute, "dass wir positiv gestimmt in die Zukunft schauen können. Die Jungs wollen hier etwas bewegen und dabei werden wir sie im Rahmen unserer Möglichkeiten in allen Belangen unterstützen. Ich wünsche beiden einen guten Einstand und viel Erfolg"

In der Vergangenheit lief Jörg Schüller, seinerzeit als robuster Innenverteidiger aktiv, 18 mal für den TuS auf, während Marco Ristic als offensiv ausgerichteter Mittelfeldspieler in 15 Spielen 4 Tore und 2 Vorlagen beisteuerte.

Natürlich haben auch die beiden Neu-Trainer ein paar Worte zu vermelden. So sagt Schüller unter anderen, "dass wir den Spaß am Fußball in Keyenberg wiederfinden müssen. Wir möchten eine Mannschaft aufbauen, die langfristig mit uns zusammenarbeiten möchte, die auf Entwicklung sowie Erfolg ausgelegt sein wird".

Entwicklung ist auch eines der Worte, die für Ristic von großer Bedeutung sind. "Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass dieser Neustart kein Spaziergang sein wird - es geht nur mit harter Arbeit. Der Anspruch an uns selbst ist hoch, diese Ambitionen wollen wir auch ins Team implementieren. Es ist wichtig, eine gute Balance zwischen sportlichem Ehrgeiz und Realität zu wahren".

Die erste Aufgabe für den Verein ist es, eine neue Mannschaft aufzubauen. Aktuell ist man schon auf der Suche nach Spielern, die den Weg ab Sommer 2025 mitgehen möchten.