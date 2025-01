In Giesing weht jetzt ein anderer Wind: Glöckner legt beim kriselnden TSV 1860 los

Tag eins nach der Entlassung von Ex-Coach Argirios Giannikis beim TSV 1860 München. Am Dienstag leitete erstmals dessen Nachfolger Patrick Glöckner das Training – und hinterließ Eindruck.

Petrus spielte Patrick Glöckner schon einmal in die Karten. Bei herrlichstem Sonnenschein schritt der neue Coach des TSV 1860 München durch ein Spalier von wartenden Löwenfans zum Einserplatz am Trainingsgelände in München-Giesing. „Die Sonne scheint schon mal“, meinte Glöckner grinsend, schüttelte einem 1860-Anhänger die Hand und betrat den Rasen.

Gute Stimmung bei erstem Training von 1860-Coach Patrick Glöckner