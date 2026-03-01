In Frintrop patzt Jüchens sonst so stabile Defensive

Ein für ihn und seine Kicker vollkommen unübliches Ergebnis, hatte die immer noch stabilste Verteidigung der Liga in den bis dahin 20 Spielen doch nur 1,6 Treffer im Schnitt zugelassen. Kein Wunder also, dass Klinger ziemlich bedient feststellte: „Defensiv haben wir ein richtig schlechtes Spiel gemacht.“ Das führte dazu, dass die Gäste bereits nach einer Viertelstunde mit 0:2 hinten lagen. Weil diesmal allerdings die Offensive funktionierte, schlug der VfL umgehend zurück, glich durch Treffer des von Sebastian Wilms und Patrick Koronkiewicz in Position gebrachten Merveil Tekadiomona sowie Yuta Inoue, dem Paul Gelber das Leder per Flanke auf den Kopf streichelte, noch vor dem Seitenwechsel aus.