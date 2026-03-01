In Frintrop patzt Jüchens sonst so stabile Defensive

Am Samstag war Daniel Klinger schon früh auf der Autobahn Richtung Winterberg unterwegs – mit guten Freunden den runden Geburtstag (40.) am vorangegangenen Mittwoch feiern. Mit in den Schnee nahm der Trainer des VfL Jüchen/Garzweiler freilich auch die trübe Erinnerung an die 2:4-Niederlage vom Freitag im Oberliga-Duell der Neulinge bei der DJK Adler Frintrop.
Ein für ihn und seine Kicker vollkommen unübliches Ergebnis, hatte die immer noch stabilste Verteidigung der Liga in den bis dahin 20 Spielen doch nur 1,6 Treffer im Schnitt zugelassen. Kein Wunder also, dass Klinger ziemlich bedient feststellte: „Defensiv haben wir ein richtig schlechtes Spiel gemacht.“ Das führte dazu, dass die Gäste bereits nach einer Viertelstunde mit 0:2 hinten lagen. Weil diesmal allerdings die Offensive funktionierte, schlug der VfL umgehend zurück, glich durch Treffer des von Sebastian Wilms und Patrick Koronkiewicz in Position gebrachten Merveil Tekadiomona sowie Yuta Inoue, dem Paul Gelber das Leder per Flanke auf den Kopf streichelte, noch vor dem Seitenwechsel aus.
In der Kabine war für Klinger damit klar: „Jetzt sind wir dran!“ Auf dem Platz sah er dann indes das genaue Gegenteil: „Wir kommen raus und spielen genauso schlecht wie zu Beginn.“ Prompt brachte Dominik Stukator die Essener abermals in Führung (51.) – und nur acht Minuten später lag Jüchen nach Stukators vollendetem Doppelpack wieder mit zwei Toren zurück.
Bei allem Ärger warb der Coach indes um Verständnis für seine Truppe. „Alle denken immer, wir sind eine gestandene Truppe, der so etwas nicht passieren darf. Aber wir haben auch nur zwei Beine. Das war ein gebrauchter Tag, das gehört im Fußball nun mal dazu.“ Die Niederlage mochte er allerdings auch nicht nur am missratenen Vortrag seiner Jungs festmachen: „Frintrop ist nach vorne hin nicht schlecht. Und die Zuschauer hier machen gut Alarm.“
