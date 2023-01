In Doppelfunktion Tobias Eckermann führt den FC Erfurt Nord als Spielertrainer in die Rückrunde.

„Aufgrund unserer aktuellen Tabellensituation war die sportliche Situation natürlich gegen Ende der Hinrunde recht angespannt. Dennoch war die Entscheidung ohne Stie (Ann. der Redaktion: Christian Stieglitz) in die Rückrunde zu gehen, für uns alle überraschend. Der Verein hat mich darüber informiert, dass sie diesen Weg für die erste Männermannschaft gehen und diese Position mit einer internen Lösung als Team auffangen wollen. Ich habe mich daraufhin bereiterklärt, hier zu unterstützen“, sagt der neue Trainer Tobias Eckermann. Sein Vorgänger Christian Stieglitz hat den FC Erfurt Nord über lange Zeit mitgeprägt, war insgesamt 19 Jahre im Club und führte das Team 2020 aus der Landesklasse in die Thüringenliga. Die Hinrunde der aktuellen Saison lief zuletzt nicht besonders rund. Mit elf Zählern steht die Mannschaft auf Rang 15 der Thüringenliga und ist abstiegsbedroht.

Unterstützung bekommt Tobias Eckermann von Serkan Kolpar und Marcel Langenhahn, die im Trainerteam als Co-Trainer fungieren. Eckermann selbst wird auch weiterhin als Spieler zur Verfügung stehen. „Für mich persönlich wird es natürlich eine Doppelfunktion, dennoch bin ich weiterhin Spieler der ersten Männermannschaft“, so der 34-Jährige, dessen Zielstellung klar ist. In der Rückrunde sollen die nötigen Punkte gesammelt werden, um die Klasse zu halten. „Wir als Mannschaft werden uns so auf die Rückrunde vorbereiten, um unser Ziel „Klassenerhalt“ zu erreichen. Dafür werden wir im Trainerteam in den nächsten Wochen alle notwendigen fußballspezifischen Elemente nutzen, um bestens gerüstet zu sein“ sagt Eckermann.

Am Samstag steht das erste Testspiel des Winters auf dem Programm. Dann empfängt man den FSV Ohratal aus der Landesklasse 3. Richtig ernst wird es wieder am 11. Februar, wenn es gegen den FC Saalfeld um Punkte geht. Sicher mit dabei: Tobias Eckermann als Trainer und Spieler.