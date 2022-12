In der Verbandsliga ist das Minimalziel erreicht Klaus Karl, der Staffelleiter der höchsten Spielklasse im SWFV, stimmt die Klubs auf heftigen Abstiegskampf ein

Mainz. Fünf der 17 Mannschaften der Verbandsliga müssen mit dem Abstieg rechnen. Darauf machte Staffelleiter Klaus Karl die Vereinsvertreter bei der Rückrundenbesprechung in Steinwenden aufmerksam. Der Weingartener rechnet mit einem spannenden Abstiegskampf, in den - Stand jetzt - auch Hassia Bingen, TSG Bretzenheim und Basara Mainz verwickelt sein könnten.

Minimalziel ist bereits erreicht

Spieltechnisch können alle Verbandsligisten in eine entspannte Zukunft schauen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, haben alle Mannschaften die geplanten 19 Punktspiele bis zum Beginn der Winterpause absolviert. Vereinzelt muss eine Partie nachgeholt werden. Was aber nichts daran ändert: „Würde die Spielzeit, aus welchen Gründen auch immer, nicht wieder aufgenommen, wir hätten eine wertbare Runde”, so Klaus Karl. Es gäbe also, so sagt es die Spielordnung, in jedem Fall Auf- und Abstieg. Das Minimalziel, mit dem die Runde im zurückliegenden Sommer aufgenommen wurde, ist also erreicht.

Die Mega-Krisen haben die Spitzenfunktionäre weiterhin auf dem Schirm, Stichworte: Corona und Energie. Es sei nicht auszuschließen, dass der Spielbetrieb aufgrund einer staatlichen Verfügung vorübergehend ausgesetzt wird. In der Sitzung klang es aber nicht so, als würden Karl, Spielausschussvorsitzender Lothar Renz oder Franz Kolb, der hauptamtliche Spielleiter beim SWFV, mit einer solchen Entwicklung rechnen.

Kalte Duschen kein Grund, Spiele abzusagen

Kalte Duschen, darauf wies Karl explizit hin, seien indes kein Grund, um Spiele abzusagen. Wer es macht, verliert die Punkte am Grünen Tisch, betonte er unter Berufung auf ein derart interpretierbares Grundsatzurteil der Verbandsspruchkammer. Wormatia Worms verlor so ein Verbandspokalspiel gegen den SV Gonsenheim. Bisher besteht aber kein Grund, dass ein Verbandsligaverein mit einem solchen Gedanken spielen muss. Noch kam aus allen Brausen warmes Wasser., hieß es auf Nachfrage des Spielleiters.

Sportlich beeindruckte die Performance des VfR Baumholder. Der Aufsteiger führt die Liga nach zwölf Siegen in Serie an. Er stelle die beste Abwehr, als auch den besten Sturm, strich Karl in seiner Zwischenbilanz heraus. Mit Felix Ruppenthal (20) und Alexander Bambach (17) haben die Westpfälzer auch die beiden Topstürmer der Liga in ihrer Reihe. Auf Rang sieben folgt als erster Rheinhesse Lirion Aliu von der TuS Marienborn, die zusammen mit dem TSV Gau-Odernheim in der Top-Vier der Klasse überwintert.

Zu viele gelbe Karten?