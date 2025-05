In der Regionalliga zum Mann werden: Kirsch & seine besondere Rolle

Bei der SG Hohenschambach (Gemeinde Hemau, Lkr. Regensburg) begann Benedikt Kirsch das Fußballspielen. Anschließend ging`s für ihn in die Nachwuchsleistungszentren (NLZ) des SSV Jahn Regensburg und der SpVgg Greuther Fürth. Beim Kleeblatt vollzog er auch den Schritt in den Seniorenbereich und kam bei den Profis auf insgesamt 16 Einsätze in der 2. Liga. Im Sommer 2019 verließ er den Ronhof und wechselte zu Türkgücü München. Mit Türkgücü und später auch der SpVgg Bayreuth schaffte Kirsch jeweils den Sprung in die 3. Liga. Nach dem Abstieg der Altstadt in die Regionalliga heuerte Kirsch im Sommer 2023 beim 1. FC Nürnberg II an.



Club-Nachwuchs-Leiter Michael Wiesinger erklärt in einer offiziellen Mitteilung: "Bene ist eine tragende Säule der U23 und ist sich seiner Verantwortung und Aufgabe sehr bewusst. Er selbst hat jahrelang ein NLZ durchlaufen und weiß, worauf es ankommt. Schon in den vergangenen Spielzeiten hat er seine Vorbildrolle erfüllt und wir sind optimistisch, dass er auch in Zukunft den Talenten den Einstieg in den Herrenbereich erleichtern kann."



Der 29-Jährige will jungen Talenten, die gerade aus dem Jugendbereich kommen, eine Hilfestellung auf und außerhalb des Platzer sein. Dass es nicht immer nur nach oben gehen kann, sondern auch Rückschläge zu verarbeiten gibt, das will Kirsch seinen jungen Kollegen mit auf den Weg geben. Eine Schlüsselrolle auf dem Weg in den Profibereich fällt seines Erachtens dabei der Regionalliga zu. In einem Interview mit der vereinseigenen Medienabteilung sagte er vor einigen Wochen: "Auch wenn es viele Spieler nicht hören wollen, aber die Spiele in der Regionalliga sind immens wichtig für die Entwicklung. Bei Begegnungen in Buchbach oder auch Hankofen-Hailing – da wirst du zum Mann. Da sammelst du die ersten Erfahrungen im Herrenfußball und kommst an."