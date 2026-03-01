In den Schlussminuten: Schweinfurt 05 wirft sicher geglaubten Sieg weg

Der 1. FC Schweinfurt 05 stand am Sonntagabend ganz dicht vor dem Premierensieg für Neu-Coach Jermaine Jones, und es wäre der insgesamt vierte Erfolg in dieser Saison gewesen. Doch die Schnüdel warfen vor knapp 3.000 Zuschauern gegen den 1. FC Saarbrücken in den Schlussminuten einen 2:0-Vorsprung noch weg und mussten sich am Ende mit einem 2:2 zufrieden geben. Ein Spiel als Spiegelbild der Saison…
Der Dreier schien nach einer starken ersten Hälfte und einem Doppelpack von Erik Shuranov schon zum Greifen nahe. Saarbrücken drückte zwar nach der Pause, kam aber lange nicht durch. Erst in der 87. Minute fiel der Anschlusstreffer durch Tim Civeja, und in der fünften Minute der Nachspielzeit konnte Saarbrücken tatsächlich in Person von Sebastian Vasiliadis noch ausgleichen (90.+5). Unglaublich bitter aus Sicht des FC 05, aber symptomatisch für eine Spielzeit, in der die Schweinfurter in den entscheidenden Momenten nicht zur Stelle sind.
Alles auf einen Blick:
1. FC Schweinfurt 05 – 1. FC Saarbrücken 2:2 (2:0)
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic, Lauris Bausenwein, Thomas Meißner, Pius Krätschmer (57. Lucas Zeller), Joshua Endres (88. Kevin Fery), Sebastian Müller (57. Tim Latteier), Johannes Geis, Winners Osawe, Erik Shuranov (70. Kristian Böhnlein), Manuel Wintzheimer - Trainer: Jermaine Jones
1. FC Saarbrücken: Phillip Menzel, Calogero Rizzuto, Lasse Wilhelm, Niko Bretschneider, Robin Bormuth, Kasim Rabihic (46. Maurice Multhaup), Patrick Sontheimer, Elijah Krahn (46. Sebastian Vasiliadis), Kai Brünker (61. Dominic Baumann), Florian Pick, Rodney Elongo-Yombo (46. Tim Civeja) - Trainer: Argirios Giannikis
Schiedsrichter: Yannick Paul Rupert - Zuschauer: 2.904
Tore: 1:0 Erik Shuranov (30.), 2:0 Erik Shuranov (43.), 2:1 Tim Civeja (87.), 2:2 Sebastian Vasiliadis (90.+5)