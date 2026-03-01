In den Schlussminuten: Schweinfurt 05 wirft sicher geglaubten Sieg weg

Der Dreier schien nach einer starken ersten Hälfte und einem Doppelpack von Erik Shuranov schon zum Greifen nahe. Saarbrücken drückte zwar nach der Pause, kam aber lange nicht durch. Erst in der 87. Minute fiel der Anschlusstreffer durch Tim Civeja, und in der fünften Minute der Nachspielzeit konnte Saarbrücken tatsächlich in Person von Sebastian Vasiliadis noch ausgleichen (90.+5). Unglaublich bitter aus Sicht des FC 05, aber symptomatisch für eine Spielzeit, in der die Schweinfurter in den entscheidenden Momenten nicht zur Stelle sind.