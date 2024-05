Immenbeck überrascht und fällt auf den letzten Platz

Nicht nur im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg stehen die Teams dicht zusammen. Auch im Tabellenkeller sicherten sich einige Mannschaften wichtige Zähler. So wird es vermutlich bis zum letzten Spieltag spannend bleiben.

Bitter verlief das Wochenende für den TSV Eintracht Immenbeck IV. Trotz guter Leistung und einem 2:2 gegen das Spitzenteam aus Estebrügge rutschte die Eintracht auf den letzten Tabellenplatz ab, da der TSV Großenwörden II das Derby gegen den FC Wischhafen/Dornbusch II mit 1:0 gewann. Weiter auf dem Vormarsch bleibt der SSV Hagen III, der 2:0 in Wangersen siegte und den MTV damit noch weiter an den Abgrund brachte. Hagen gewann vier der letzten fünf Begegnungen. Auch der abstiegsgefährdete VfL Fredenbeck verlor. Gegen den MTV Hammah III reichten fünf Tore nicht zum Punktgewinn. Mit 5:8 unterlag der VfL, der ohnehin schon immer einen schmalen Kader hat, jetzt auch noch ohne die gesperrten Jan Just und Christian Hink. Tabellenführer SG Lühe II kann den Aufstiegs- und Meistersekt bereits kaltstellen. Nach dem 7:1 gegen den SuSV Heinbockel steht der Aufstieg kurz bevor.